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В Самарской области сгорел большегруз со сладостями

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В Самарской области сгорел большегруз со сладостями

Как сообщает пресс-служба ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС, 17 сентября в 22:14 поступило сообщение о ДТП на 352 км. автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к городу Самара.

В движении загорелся автомобильный прицеп DAF XF, перевозивший груз кондитерских изделий.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 противопожарной службы Самарской области, сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Пожар на площади 24 квадратных метра был потушен с помощью двух стволов «Б». Обошлось без пострадавших, пишет Обоз-инфо.

Теги: ДТП Пожар

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