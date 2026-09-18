В Самарской области сгорел большегруз со сладостями

Как сообщает пресс-служба ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС, 17 сентября в 22:14 поступило сообщение о ДТП на 352 км. автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к городу Самара.

В движении загорелся автомобильный прицеп DAF XF, перевозивший груз кондитерских изделий.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 противопожарной службы Самарской области, сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Пожар на площади 24 квадратных метра был потушен с помощью двух стволов «Б». Обошлось без пострадавших, пишет Обоз-инфо.