Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции

В Самарской области идёт трёхдневное голосование, в котором жители региона выбирают депутатов Государственной думы 9 созыва и Самарской губернской думы 8 созыва. Многие избиратели пришли на участки в национальных костюмах, демонстрируя яркий пример единства многонационального народа региона. Это особенно символично в 2026 году, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России.

В Самарской области проживают представители более 120 национальностей, действуют более 100 национальных общественных организаций. Для многих из них приход на избирательный участок в национальном костюме - способ сказать: мы часть этого края, и нам небезразлично его будущее.

В традиционных чувашских костюмах на избирательный участок пришли супруги Долговы. Председатель Самарского городского чувашского культурного общества «Пехиль» («Благословение») Людмила Алексеевна и её муж Валерий Викторович всегда ответственно относятся к выборам и никогда их не пропускают.

Долговы всё и всегда делают вместе - возможно, в этом и заключается секрет их долгой семейной жизни: вместе они уже более полувека. Вот и сегодня супруги пришли на избирательный участок вместе, как на праздник. «Мы всегда ходим на выборы вместе. Для нашей семьи это возможность быть услышанными и повлиять на будущее региона, в котором живут наши дети и внуки. Чувашская община Самарской области - это часть большой семьи народов России. Мы бережём свою культуру и участвуем в жизни региона. Выборы - это один из способов сделать это вместе», - уверена Людмила Долгова.

Молодёжь Самарской области находит новые способы сохранять национальную идентичность: традиции становятся частью современного образа и гражданской позиции. Так, Мария Потякина, руководитель молодёжного отделения «Од Вий» («Молодая сила») Общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия» Самарской области, сопредседатель Самарского регионального отделения Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации (АФУН РФ), сочетает уважение к корням с актуальным стилем: «На мне не традиционный мордовский костюм, а современная интерпретация с исконными вышивками-оберегами и другой национальной атрибутикой. Я горжусь своим народом и хочу, чтобы о моей национальности знали. Я этого не стесняюсь, а считаю большим достоинством, переданным родителями».

Для Марии сохранение культуры и участие в выборах - семейная традиция, которую она продолжает уже в своей семье.

Гордятся своими корнями и супруги Шабаевы из Тольятти. Рустам и Элина вместе с детьми Сафиной и Каримом традиционно принимают участие в выборах. Вся семья активно участвует в жизни региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба»). В этом году на избирательный участок они пришли в национальной одежде.

«Татарская община Самарской области - это часть большой истории страны и края. Она объединяет активных, неравнодушных людей, которые сохраняют свои традиции и при этом участвуют в жизни всей области. Мы этим сильно гордимся. Есть своя семейная традиция - участвовать, не пропускать выборы. Знаем, что важно приходить на участки и голосовать. Мы это делаем ради будущего детей», - делится Элина Энверовна.

В казачьих костюмах пришла на избирательный участок семья с детьми. В исторических костюмах - и уважение к традиции, и гражданская позиция.

«Испокон веков казаки стояли на защите интересов России - на поле боя, на охране рубежей, в служении Отечеству. Эта сила всегда в единстве, верности долгу и готовности отвечать за будущее нашей страны. Сегодня эта готовность проявляется не только в ратной службе, но и в гражданской позиции. Считаем своим долгом участвовать в выборах, потому что понимаем: будущее России решается не где-то там, а в том числе и на избирательных участках. Прийти на выборы и отдать свой голос - это тоже служение Отечеству», - уверен Вячеслав Кашов, заместитель атамана Городского казачьего общества «Тольяттинское».

Напомним, что совсем недавно - 12 сентября - регион отметил День дружбы народов Самарской области. В этом году он прошёл под девизом «Одна земля, одна судьба, одна сила». Участвуя в общественных акциях, культурных мероприятиях и реализуя своё конституционное право избирать, жители региона берегут свои традиции и строят будущее региона сообща.

Фото: пресс-служба Правительства