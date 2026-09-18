Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изобретателями не становятся – изобретателей готовят».
В СОУНБ обсудят подготовку молодых специалистов, способных генерировать прорывные идеи в сфере производства
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача».
В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»
«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная передвижная мультимедийная выставка, посвященная истории отечественной мультипликации и её создателям.
Первую в России масштабную передвижную выставку «Легенды российской анимации» увидят жители Самарской области
С 18 по 20 сентября 2026 года в регионах Приволжского федерального округа пройдут более 600 избирательных кампаний разного уровня, по результатам которых планируется распределить порядка 4,8 тыс. мандатов.
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО
Для ремонтных работ на НСП № 110 на ул. Ново-Вокзальной с 09:00 до 16:30 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 61, 63.
23 сентября специалисты «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы
Конкурс «Лучший государственный инженер-инспектор» прошёл 16 сентября в Уфе на базе учебного центра «Перспектива».
Инспектор гостехнадзора Самарской области - в числе лучших на Приволжском конкурсе
В Самаре продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Самарской Губернской думы. Всего в городе зарегистрировано более 905 тысяч избирателей.
Почти 12 000 молодых людей Самары впервые принимают участие в голосовании
В пятницу, 18 сентября, в Самарской области стартовали выборы депутатов в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Голосование будет проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября.
Губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Самарскую Губдуму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.51
0.34
EUR 97.5
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции

308
Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции

В Самарской области идёт трёхдневное голосование, в котором жители региона выбирают депутатов Государственной думы 9 созыва и Самарской губернской думы 8 созыва. Многие избиратели пришли на участки в национальных костюмах, демонстрируя яркий пример единства многонационального народа региона. Это особенно символично в 2026 году, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России.
В Самарской области проживают представители более 120 национальностей, действуют более 100 национальных общественных организаций. Для многих из них приход на избирательный участок в национальном костюме - способ сказать: мы часть этого края, и нам небезразлично его будущее.
В традиционных чувашских костюмах на избирательный участок пришли супруги Долговы. Председатель Самарского городского чувашского культурного общества «Пехиль» («Благословение») Людмила Алексеевна и её муж Валерий Викторович всегда ответственно относятся к выборам и никогда их не пропускают.
Долговы всё и всегда делают вместе - возможно, в этом и заключается секрет их долгой семейной жизни: вместе они уже более полувека. Вот и сегодня супруги пришли на избирательный участок вместе, как на праздник. «Мы всегда ходим на выборы вместе. Для нашей семьи это возможность быть услышанными и повлиять на будущее региона, в котором живут наши дети и внуки. Чувашская община Самарской области - это часть большой семьи народов России. Мы бережём свою культуру и участвуем в жизни региона. Выборы - это один из способов сделать это вместе», - уверена Людмила Долгова.
Молодёжь Самарской области находит новые способы сохранять национальную идентичность: традиции становятся частью современного образа и гражданской позиции. Так, Мария Потякина, руководитель молодёжного отделения «Од Вий» («Молодая сила») Общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия» Самарской области, сопредседатель Самарского регионального отделения Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации (АФУН РФ), сочетает уважение к корням с актуальным стилем: «На мне не традиционный мордовский костюм, а современная интерпретация с исконными вышивками-оберегами и другой национальной атрибутикой. Я горжусь своим народом и хочу, чтобы о моей национальности знали. Я этого не стесняюсь, а считаю большим достоинством, переданным родителями».
Для Марии сохранение культуры и участие в выборах - семейная традиция, которую она продолжает уже в своей семье.
Гордятся своими корнями и супруги Шабаевы из Тольятти. Рустам и Элина вместе с детьми Сафиной и Каримом традиционно принимают участие в выборах. Вся семья активно участвует в жизни региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба»). В этом году на избирательный участок они пришли в национальной одежде.
«Татарская община Самарской области - это часть большой истории страны и края. Она объединяет активных, неравнодушных людей, которые сохраняют свои традиции и при этом участвуют в жизни всей области. Мы этим сильно гордимся. Есть своя семейная традиция - участвовать, не пропускать выборы. Знаем, что важно приходить на участки и голосовать. Мы это делаем ради будущего детей», - делится Элина Энверовна.
В казачьих костюмах пришла на избирательный участок семья с детьми. В исторических костюмах - и уважение к традиции, и гражданская позиция.
«Испокон веков казаки стояли на защите интересов России - на поле боя, на охране рубежей, в служении Отечеству. Эта сила всегда в единстве, верности долгу и готовности отвечать за будущее нашей страны. Сегодня эта готовность проявляется не только в ратной службе, но и в гражданской позиции. Считаем своим долгом участвовать в выборах, потому что понимаем: будущее России решается не где-то там, а в том числе и на избирательных участках. Прийти на выборы и отдать свой голос - это тоже служение Отечеству», - уверен Вячеслав Кашов, заместитель атамана Городского казачьего общества «Тольяттинское».
Напомним, что совсем недавно - 12 сентября - регион отметил День дружбы народов Самарской области. В этом году он прошёл под девизом «Одна земля, одна судьба, одна сила». Участвуя в общественных акциях, культурных мероприятиях и реализуя своё конституционное право избирать, жители региона берегут свои традиции и строят будущее региона сообща.

Фото: пресс-служба Правительства

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
295
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
334
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
446
В Самарской области открылись избирательные участки
18 сентября 2026  09:40
В Самарской области открылись избирательные участки
359
Трехдневные выборы начались в России
18 сентября 2026  09:14
Трехдневные выборы начались в России
294
Весь список