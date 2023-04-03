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ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры

3 апреля 2023 20:13
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Собирайте макулатуру и ждите ЭкоМобиль.

ЭкоСтройРесурс приглашает самарцев принять участие в традиционной акции регионального оператора. В этом году на средства, полученные от сдачи вторсырья, ЭкоСтройРесурс закупит саженцы сосны. Их посадка пройдет в одном из лесных массивов Самарской области.

 Соберешь 1 тонну макулатуры – спасешь 10 деревьев, сэкономишь 1000 кВт электроэнергии и 20 000 л воды.

Кто может сдать макулатуру?

Жители Самары, большие и малые предприятия, учебные заведения, общественные организации и учреждения города.

Как принять участие в акции?

— С 3 по 14 апреля оставить заявку по телефону: 8-927-685-98-53.

— Собрать всю ненужную макулатуру: газеты, книги, тетради, журналы (не глянцевые), брошюры, архивы, черновики, блокноты, крафт-мешки, картон любых марок (кроме электротехнического и обувного). Важно заранее отделить металлические пружины файлы, скотчи и скрепки.

— Дождаться приезда ЭкоМобиля и отдать вторсырьё (количество не имеет значения). О приезде ЭкоМобиля мы оповестим заранее.

 Куда пойдут полученные средства?

ЭкоСтройРесурс за четыре года проведения акции отправил на переработку более 60 тонн бумажного сырья, а полученные средства пошли на благотворительность. Была оказана адресная помощь многодетным семьям, самарскому пансионату для детей – инвалидов, благотворительным фондам ЕВИТА, «Источник веры».

В прошлом году акция получила название «Возродим лес». Региональный оператор закупил 1000 саженцев сосны и посадил их в одном из лесных массивов в Борском районе, вблизи места крупнейшего пожара. Почти 100 юных волонтеров приняли участие в посадке деревьев.

Возрождение «зелёных лёгких» планеты продолжится и в этом году – на деньги, вырученные от переработки вторсырья, регоператор снова закупит саженцы. И в конце апреля организует поездку волонтеров ЭкоСтройОтряда, студентов, сотрудников компании и всех неравнодушных в Сергиевский район Самарской области. Именно там под чутким руководством лесоводов будут посажены молодые деревья.

Собирайте макулатуру и ждите ЭкоМобиль.

 

Фото:  ЭкоСтройРесурс Самара

Теги: Мероприятия Самара Экология

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