Апелляционный суд отменил решение о снятии с выборов депутата ГД Матвеева

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебная коллегия по административным делам 4 апелляционного суда общей юрисдикции определила: решение Самарского областного суда от 14 августа 2026 года отменить. Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении административного заявления Саранцевой Анны Олеговны об отмене регистрации кандидата в депутаты в Государственную думу Матвеева Михаила Николаевича… отказать", – огласил решение судья.

Самарский областной суд 14 августа принял решение об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Матвеева. Истцом выступала зарегистрированный кандидат по округу № 163 от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Саранцева, указавшая, что Матвеев допустил нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Суд признал заявленные требования обоснованными.

Матвеев - депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ, зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению.