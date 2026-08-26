В Сызрани состоялись тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП

В Сызрани прошли учения, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие служб РСЧС при ликвидации крупных дорожно-транспортных происшествий.

В тренировке приняли участие пожарно-спасательные подразделения 7-го отряда (96-я и 85-я ПСЧ), Аварийно-спасательная служба города Сызрани, областная Поисково-спасательной служба, а также экипажи ГИБДД и скорой помощи.

По легенде учений, на 879-м километре трассы М-5 произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии водитель легковушки оказался заблокирован в салоне с серьезными травмами, а в моторном отсеке началось возгорание. В автобусе находились восемь пострадавших, в том числе пятеро детей.

Перед участниками стояла задача в кратчайшие сроки провести спасательную операцию: ликвидировать возгорание, с помощью гидравлического инструмента деблокировать пострадавших, оказать им первую помощь и передать медикам.

Все службы продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий. Как отметил старший инженер отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений регионального управления МЧС России Никита Иванов, подобные тренировки проводятся регулярно — они необходимы для отработки оперативного взаимодействия всех звеньев РСЧС при реальных чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области