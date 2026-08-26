Студенты из Самарской области – в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

Состязания прошли в Калуге. Организатор – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.

По итогам наши ребята стали победителями и призерами в командном зачете:

Золото в компетенции «Сварочные технологии» получил Егор Данилов из Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина.

Тренер и эксперт-наставник – Рогов Максим Сергеевич.

Золото в компетенции «Инженерия космических систем» завоевал Андрей Федькаев из Поволжского государственного колледжа.

Эксперт-наставник Андрея – Шевченко Александр Владимирович. Тренеры – Шевченко Александр Владимирович и Решеткова Елена Алексеевна.

Бронзу в компетенции «Промышленный дизайн» получила Виолетта Горбачева из Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Эксперт-наставник – Габбасова Альбина Рамилевна. Тренер – Антимонова Татьяна Владимировна.

Поздравляем ребят с этим достижением и желаем новых профессиональных успехов! Благодарим наставников и тренеров наших студентов!

Напомним, чемпионат «Профессионалы» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году финал чемпионата по различным компетенциям проходит еще в двух городах – Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Министерство образования Самарской области