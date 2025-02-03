Врачи НИИ Склифосовского провели успешную пересадку сердца и почки

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Врачи научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Н.В. Склифосовского успешно провели трансплантацию сердца и почки пациенту с терминальной стадией сердечной и почечной недостаточности. Об этом 3 февраля в беседе с журналистами сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишут "Известия".

Она рассказала, что 31-летний пациент поступил в НИИ Склифосовского после того, как у него появились жалобы на боль в груди, одышку, слабость и отеки. У него также было нарушено общее кровообращение, что разрушительно воздействовало на работу всех органов. На момент поступления в НИИ состояние пациента было настолько критическим, что спасти его могла только трансплантация сердца.

Однако ситуация осложнялась и почечной недостаточностью, в связи с чем врачи приняли решение пересаживать не только сердце, но и почку. Сначала специалисты выполнили трансплантацию сердца, а затем — почки.

В течение месяца пациент проходил подготовительную терапию и находился в экстренном листе ожидания. После того как появился подходящий орган, врачи провели сложнейшую трансплантацию сердца и одновременно установили кардиостимулятор. Убедившись, что сердце начало работать стабильно, медики приступили к пересадке почки.

Обе операции прошли успешно, пациента перевели в палату отделения трансплантации почки и поджелудочной железы. Его состояние улучшилось, и сейчас он готовится к выписке, а в дальнейшем будет находиться под наблюдением специалистов.

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