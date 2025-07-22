Минздрав разработал рекомендации для сохранения остроты зрения

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Суммарная ежедневная продолжительность работы с компьютерами, планшетами, смартфонами для обучающихся 1-2-х классов не должна превышать 1 часа 20 минут, для тех, кто учится в 3-4-х классах, — полутора часов, для школьников 5-9-х классов — 2 часов, для старшеклассников — 2,5 часа. Однако, чтобы гарантированно не испортить остроту зрения, в качестве профилактики следует регулярно массировать глаза и выполнять специальные упражнения, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Минздрав.

По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения, при этом уже к 2011 году личные телефоны имели 93 процента детей. Среди школьников показатель еще выше — 98,3 процента, так как гаджет применяется не только как средство голосового общения, но и как мини-компьютер.

А это имеет как очевидные положительные свойства — возможность быстрой связи с родителями и друзьями, доступ к информации, — так и отрицательные: ухудшение зрения, формирование компьютерно-зрительного синдрома, нарушение осанки и дефицит двигательной активности, отметила в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Учитывая, что минусов от общения с современными гаджетами хватает с лихвой, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава разработал профилактические упражнения, позволяющие сохранить не только зрение, но и в целом здоровье.

В частности, ученые предлагают для тренировки глаз упражнение «Метка на стекле». «Выбирается объект на небольшом расстоянии от глаз — 25-30 сантиметров (это может быть палец, карандаш, объект на стекле и т. д.), на нем фокусируется зрение 3-5 секунд, после чего взор переводится на объект, расположенный вдали, на 3-5 секунд. Повторить 10-12 раз. За счет периодической смены объектов аккомодации происходит тренировка аккомодационного аппарата глаза», — говорится в ведомственном документе.

Расслаблять глаза тоже нужно уметь. Для этого сгодятся упражнения «Восьмерка глазами» или «Стреляем глазами». Во время их выполнения необходимо вращать глазами по траектории воображаемой восьмерки или другим траекториям. «Например, человек представляет перед собой знак бесконечность и совершает движения глаз по данной траектории с выраженной амплитудой. В случае возникновения трудностей можно фокусироваться на различных объектах, на стенах и потолке и переводить взор с одного объекта на другой по различным траекториям», — сообщается в рекомендациях.

Массаж органа зрения тоже необходим, считают врачи. Упражнение выполняется до пяти касаний закрытых глаз с продолжительностью одну секунду. «Упражнение «Жмурки»: при выполнении данного упражнения надо зажмуриться на 5 секунд, после чего максимально широко открыть глаза также на 5 секунд. Упражнение выполняется 5-7 раз», — советуют авторы.

По мнению Соломатиной, советы Минздрава очень своевременны, так как физкультура для мышц глаз необходима, как и физкультура для всех прочих мышц тела. «Есть определенные движения, которые нужно делать для того, чтобы снять мышечный спазм. Потому что, когда присутствует спазм аккомодации глаза, возможна потеря зрения, если длительное время напряжение не спадает», — уточнила она.

Помимо нарушений зрения, важной проблемой для школьников является и синдром компьютерной шеи — ощущение напряжения в области шеи, вызванное использованием цифровых устройств. Дело в том, что в привычном положении нагрузка на шейный отдел составляет всего 5 килограммов, при наклоне головы на 15 градусов вес увеличивается до 12 килограммов, при наклоне головы до 45 градусов нагрузка составляет уже 22, а при 60 градусах — 27 килограммов.

Чтобы исключить навсегда ноющую боль и дискомфорт в нижней части шеи, плечах, верхней части спины, головные боли и головокружения, как и в случае со зрением, нужна профилактика.

«Пальцы сцепляются в замок и заводятся за голову. При этом локти разведены в стороны, а ладони касаются бугров на затылке. В таком состоянии производится 10 плавных движений головой по надавливанию затылком на ладони. Рука сверху заводится за голову, прикрывая ладонью ухо с противоположной стороны. Также производится 10 медленных надавливаний виском на ладонь», — приводится пример полезного упражнения в документе Минздрава.

Также помогут предотвратить ноющую боль в шее наклоны головы вперед и назад, влево и вправо по четыре раза. Помимо этого, стоит выполнить 5-10 поворотов влево-вправо и совершить круговые движения по часовой стрелке и против часовой стрелки по 5 повторов.

«Любое физическое воздействие на задние мышцы шеи снимает мышечный спазм, напряжение, от этого улучшается кровоснабжение, а это означает приток кислорода к органам и тканям», — разъяснила суть оздоровительных движений Татьяна Соломатина.

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