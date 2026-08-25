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Завершается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие»

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По основным номинациям Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» принимаются заявки до 28 августа 2026 года включительно, а претенденты на награду «Больше, чем регион» могут заявить о себе до 1 октября 2026 года включительно.

По основным номинациям Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» принимаются заявки до 28 августа 2026 года включительно, а претенденты на награду «Больше, чем регион» могут заявить о себе до 1 октября 2026 года включительно. Подать заявку можно после регистрации на официальном сайте большечемпремия.рф.

Премия «Больше, чем путешествие» – это первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создаёт или продвигает полезные путешествия по России, прививая через них желание узнавать страну. Организатором выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

В этом году организаторы премии предусмотрели 8 основных номинаций:

- «Больше, чем тур» – проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

- «Больше, чем экскурсия» – экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

- «Больше, чем поход» – поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

- «Больше, чем сервис» – объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);

- «Больше, чем место силы» – места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

- «Больше, чем медиа» – блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

- «Больше, чем путешественник» – вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к ней;

- «Больше, чем регион» – для региональных органов исполнительной власти в сфере молодёжной политики и туризма, которые системно развивают молодёжный туризм в регионе.

В первых 6 из них победителей выберут с учётом экспертных оценок на очных защитах и результатов народного голосования в социальных сетях. Механика определения финалистов и победителей в самой народной номинации – «Больше, чем путешественник» – другая: очные защиты для участников не проводятся. Трое победителей из топ-30 авторов лучших историй о путешествиях по России определят не профессиональные эксперты, а жители страны путём народного голосования на официальном сайте премии. Все конкурсные посты участников публикуются в специальном разделе сайта.

Для номинации «Больше, чем регион» заявочная кампания премии продлится до 1 октября 2026 года включительно. Здесь ждут лучшие региональные практики, которые формируют гражданскую идентичность через поездки и делают территории привлекательными для молодёжи. Организаторы премии отмечают: в этом сезоне на основе участия субъектов РФ в премии программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» будет сформирован рейтинг регионов по развитию молодёжного туризма.

Помимо 8 основных, предусмотрены специальные номинации от организаций-партнёров. Чтобы претендовать на эти награды, подавать отдельные заявки не нужно. Достаточно при заполнении анкеты отметить дополнительные спецхарактеристики, если проект под них подходит. Лауреатов определят в номинациях «Больше, чем Наследие», «Больше, чем единство», «Больше, чем доступность», также лучшие проекты выберут Программа молодёжного и студенческого туризма (Студтуризм) Минобрнауки России, Движение Первых, Российское общество «Знание», Русское географическое общество. Новым направлением станет спецноминация «Выбор молодых», где победителя определит сама молодёжь.

Также будет продолжен приём рекомендаций. Каждый житель нашей страны может предложить к участию во Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» туристические и молодёжные проекты, если они, по его мнению, достойны победы. После подачи рекомендации команда премии «Больше, чем путешествие» свяжется с потенциальным кандидатом и проконсультирует по дальнейшим действиям для оформления заявки. Порекомендовать участника можно любым из 3 способов:

- заполнить специальную форму «Предложить участника» на большечемпремия.рф (кнопка расположена на главной странице сайта премии);

- оставить комментарий под специальным постом в канале премии (важно дать ссылку на сайт или соцсети потенциального номинанта);

- опубликовать пост на своей странице с отметкой рекомендуемого участника и хештегами #большечемпремия, #большечемрекомендация #достойнопремии.

Победители премии получат не только профессиональное признание на федеральном уровне, но и реальные возможности для развития и масштабирования своих проектов. Среди них – информационная поддержка в СМИ и на ресурсах «Больше, чем путешествие», профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы, полезные подарки от партнёров премии. Более того, лауреаты станут частью закрытого Клуба победителей и получат сертификат на поездку по программе «Больше, чем путешествие».

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении и на официальном сайте большечемпремия.рф. По вопросам, связанным с участием, можно обращаться по электронной почте premia.morethantrip@yandex.ru и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63.

 

Фото:   пресс-служба администрация Самары

Теги: Самара

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