В Кошкинском районе сотрудники ГАИ провели акцию «Пристегни самое дорогое!»

Полицейские напомнили родителям о правилах перевозки несовершеннолетних и необходимости использования детских удерживающих устройств с учетом возраста, роста и веса ребенка. Взрослым также разъяснили, что во время поездки необходимо использовать ремни безопасности независимо от расстояния и продолжительности маршрута.



Отдельное внимание уделили воспитанникам детского сада. В игровой форме ребятам объяснили, почему в автомобиле необходимо пристегиваться, как правильно находиться в детском удерживающем устройстве и почему во время движения нельзя отвлекать водителя. Участникам акции вручили тематические памятки и световозвращающие элементы.



Сотрудники полиции напомнили родителям, что соблюдение правил перевозки несовершеннолетних и личный пример взрослых помогают сформировать у ребенка правильные привычки и снизить риск получения травм при дорожно-транспортных происшествиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области