Жительница Кошкинского района отдала злоумышленникам более миллиона рублей

На территории Кошкинского района жертвой аферистов стала местная жительница, решившая найти удаленную работу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Как стало известно, потерпевшая вступила в группу под названием «Заработок на дому» в мессенджере «Telegram».

Неустановленные лица, злоупотребляя доверием женщины, убедили ее в возможности получения высокого и стабильного дохода. Поверив мошенникам, потерпевшая перевела на указанные ими телефонные номера в общей сложности 1 053 000 рублей. После получения средств связь с фиктивными работодателями прервалась.

Этот случай еще раз показывает: мошенники умело играют на желании людей найти подработку, создают иллюзию успешной компании и обещают легкие деньги за минимальные усилия. Их главная цель – заставить человека поверить в реальность дохода, потерять бдительность и начать вкладывать собственные средства.

Основные правила безопасности при поиске работы в интернете:

- Настоящие работодатели не требуют денег за трудоустройство. Если Вас просят оплатить материалы, почтовые расходы, «премиум-аккаунт», страховку или регистрацию на платформе – это мошенники.

- Не переводите деньги на личные номера телефонов и банковские карты физических лиц. Легальный бизнес использует официальные расчетные счета. Переводы неизвестным людям под предлогом рабочих процессов (например, «для старта заданий» или «выкупа товаров») – явный признак обмана.

- Остерегайтесь «схем с обратным выкупом». Если Вам предлагают работу по повышению рейтинга товаров на маркетплейсах, где сначала нужно купить вещь за свои деньги с обещанием возврата с процентами – немедленно прекратите общение. Это классическая финансовая ловушка.

- Проверяйте информацию о компании. Самостоятельно ищите отзывы о работодателе на независимых ресурсах и форумах. Не доверяйте скриншотам с «выплатами» и хвалебными отзывами, которые присылают сами наниматели в чат.

ГУ МВД России по Самарской области