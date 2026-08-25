Музей "Детская картинная галерея" оснастили новым оборудованием

Основой большинства выставок Детской картинной галереи являются её фонды. Сейчас в них хранится больше 30 000 предметов, из которых 17 000 - детские рисунки из 25 стран мира и более 120 российских населенных пунктов. Наряду с детскими работами, в музее хранятся и выставляются картины профессиональных художников, студентов, выпускников художественных училищ и ВУЗов, проводятся выставки традиционных национальных культур, народного искусства и ремёсел, декоративно-прикладного искусства, краеведческие, исторические и другие проекты.

В 2026 году в рамках национального проекта «Семья» галерея была оснащена новым экспозиционным и фондовым оборудованием, а также техническими средствами, необходимыми для осуществления деятельности музея.

Приобретённое оборудование помогает создать для посетителей современные и более комфортные условия общения с историческим и художественным контентом музея, а также соблюдение необходимых условий хранения музейных предметов.

Также был приобретён ультракороткофокусный проектор, который позволяет без изменения интерьера менять восприятие пространства, что особенно актуально для музея, находящегося в памятнике культуры федерального значения. В музейных залах будут установлены пять мобильных кондиционеров и две экспозиционные витрины со световыми блоками.

Для фондохранилища музея были приобретены картотечный шкафы, стеллажи и металлические шкафы со стеклом, которые позволили модернизировать систему хранения и обеспечить лучшую сохранность музейных предметов и коллекций.

В рамках национального проекта «Семья» музей был оснащён современной билетно-пропускной системой (компьютеры, контрольно-кассовая техника, ПО), которая позволила автоматизировать продажу билетов в кассе музея, оформлять групповые заявки и работать с несколькими типами билетов в одной операции, что помогает оптимизировать процесс приобретения музейных билетов.

Работы по оснащению музеев Самарской области выполняются в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента России. В этом году 14 региональных и муниципальных музеев будут оснащены современным оборудованием.

Фото: минкульт СО