Бойцы студотрядов региона впервые будут работать на АвтоВАЗе этой зимой

Главные новости:
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
Игорь Иванов представил нового руководителя УМВД Тольятти - Илдара Чагаева
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Бойцы студотрядов региона впервые будут работать на АвтоВАЗе этой зимой

151
Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских студенческих отрядов.

12 января стартует работа зимнего межрегионального трудового проекта на территории производства акционерного общества «АвтоВАЗ» в Тольятти. В проекте примут участие более 80 бойцов из студенческих отрядов Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области (Кузбасс). Молодые люди будут задействованы на нескольких должностях: сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, слесарь механосборочных работ, маляр. 
«У Российских студенческих отрядов накоплен успешный опыт взаимодействия с крупнейшими промышленниками нашей страны, в том числе с КАМАЗом и предприятиями ОСК. Мы в движении хорошо понимаем, какой серьёзный запрос на рабочие кадры существует сегодня. Расширение числа наших партнёров, подключение такого флагмана, как “АвтоВАЗ”, — лучшее подтверждение того, что мы движемся верным путём. РСО для работодателя — это не просто закрытие сезонных потребностей, а кадровый резерв и возможность воспитать своих будущих штатных специалистов», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.
Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских студенческих отрядов.
«По линии производственного направления на территории Приволжского федерального округа есть хорошая история развития в сфере предприятий машиностроения. Такой приятный опыт работы в рамках Всероссийского студенческого производственного отряда “КАМАЗ” точно даст хороший старт в рамках полезных практик для межрегионального трудового проекта “АвтоВАЗ”. Работа с данным предприятием является логичным продолжением нашей работы студенческих производственных отрядов. Уверен, что старт данного проекта даст виток развития, как для студенческих отрядов Самарской области, так и для отрядов Приволжского федерального округа в целом», - прокомментировал руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа, Алексей Нагин.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе. Завод основан в 1996 году на территории города Тольятти, где находится штаб-квартира и основное производство. Данное производство входит в перечень системообразующих организаций России. Занимается производством автомобилей собственной торговой марки Lada, имеющей спрос не только на территории нашей страны, но и за рубежом.
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

 

 

Фото предоставлено министерством молодежной политики Самарской области

Теги: Автоваз Тольятти

