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Президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область посетил АВТОВАЗ

28 января 2025 20:48
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Глава государства вместе с губернатором пообщался с сотрудниками АВТОВАЗа. Обсудили планы дальнейшего развития предприятия и региона.

Сегодня, 28 января, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства посетил АВТОВАЗ в Тольятти.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент АВТОВАЗа Максим Соколов представили Владимиру Путину новинку тольяттинского автозавода – предсерийный автомобиль «Лада Искра», старт производства которого намечен на первое полугодие 2025 года. LADA Iskra — семейство автомобилей сегмента B на локализованной платформе.

Среди других перспективных моделей автомобилей тольяттинского завода Президент осмотрел городской кроссовер «Б+ кросс» и полноприводный электромобиль «е-Нива».

Владимиру Путину представили текущие результаты работы и планы развития завода. В 2024 году выпуск автомобилей был увеличен на 40% — до 525,5 тысячи единиц, а объемы производства машин стали рекордными за последние 10 лет. Локализация в среднем превысила 95%.

Президент пообщался с коллективом АВТОВАЗа. Обсудили продолжение строительства тольяттинской набережной и развитие автомобильной столицы России, региональные дороги, строительство школ и многое другое.

"Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину АВТОВАЗу, но ничего не получилось. Не дождутся! И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается. И модели все лучше и лучше, — сказал Владимир Путин в разговоре с работниками завода. — Все думали, что остановился завод, все грохнется, все остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Они убежали и думали, что все у нас развалится. Ничего подобного! Благодаря вашему таланту, трудолюбию, вере в себя и в то дело, которому вы служите, все получилось".

Также Президент в ходе беседы подчеркнул, что надо пересаживать чиновников на российские автомобили. «Такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено", — отметил Владимир Путин.

Самарская область в этом отношении в числе первых, кто это поручение выполняет. По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Правительство региона уже пересело на автомобили «Лада», модели «Веста» и «Аура».

Градообразующее предприятие АО «АВТОВАЗ» один из лидеров автомобильной промышленности страны, крупнейший работодатель и налогоплательщик Самарской области. На АВТОВАЗе работает 37 тысяч человек, из них около 28 тысяч – это непосредственно те, кто производит автомобили и автокомпоненты. Остальные обеспечивают разработку автомобилей, закупки автокомпонентов и сырья, продажу автомобилей и т.д. Вместе с людьми на заводе трудятся 1300 роботов.

 

Фото:   Андрей Савельев

 

Теги: Автоваз Путин Тольятти

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