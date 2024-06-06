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ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей

6 июня 2024 16:19
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Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.

Фонд развития промышленности подписал три соглашения о предоставлении льготных займов на общую сумму свыше 7 млрд рублей компании «АВТОВАЗ». Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura. Подписи под документами поставили директор ФРП Роман Петруца и Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Финансирование производства автокомпонентов наш важный приоритет. В 2022-2023 годах мы одобрили предприятиям автомобильной промышленности займы на общую сумму около 100 млрд рублей, а в планах на 2024 год – одобрение проектов автопроизводителей еще на 60 млрд рублей. Отмечу, что почти каждый российский завод-автопроизводитель – клиент ФРП. Сегодня мы дали старт трем новым проектам компании «АВТОВАЗ», предоставив льготные кредиты на общую сумму 7 млрд рублей», – отметил директор ФРП Роман Петруца.

«Мы благодарны Правительству РФ и профильному Министерству промышленности и торговли за эффективные меры поддержки российского автопрома. Льготные займы ФРП позволят «АВТОВАЗу» в кратчайшие сроки реализовать актуальные проекты, которые сделают наши автомобили LADA еще более конкурентными и популярными», – подчеркнул Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

«АВТОВАЗ» с привлечением займа ФРП организует на своей площадке в Тольятти производство компонентов и узлов для новых автомобилей LADA Aura. В частности, будет налажен выпуск деталей кузова, интерьера и экстерьера, рулей, сидений и стеклоподъемников. Будет организовано изготовление комплектующих для тормозной системы, а также систем вентиляции, отопления и кондиционирования. LADA Aura – бизнес-седан, разработанный на платформе Vesta. Модель отличается удлиненной колесной базой, усиленной шумоизоляцией, премиальной аудиосистемой, салоном из натуральной кожи и автоматической коробкой передач. Конвейерное производство автомобиля начнется осенью 2024 года. Общий бюджет проекта составляет 1,8 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей предоставляет ФРП в виде льготного займа.

Два других проекта компании «АВТОВАЗ» направлены на создание производства усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра для легковых автомобилей LADA. В обновленном двигателе увеличены мощность и крутящий момент, усовершенствован газораспределительный механизм, повышен экологический стандарт с Евро-5 до Евро-6, а также ресурс работы. Автозавод планирует к 2026 году выпускать ежегодно более 100 тысяч усовершенствованных двигателей, а к 2033 году – более 150 тысяч. Обновленный двигатель будет использоваться в автомобилях LADA, в том числе серии Vesta, а также в новых Aura и других перспективных моделях. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд рублей, из которых 5,7 млрд рублей предоставляет ФРП в виде льготных займов.

Льготное финансирование по всем трем проектам предоставлено ФРП в рамках специализированной программы «Автокомпоненты».

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

 

Теги: Автоваз Акценты В центре внимания Тольятти

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