Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101

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В пятницу, 19 апреля, работники и ветераны АО «АВТОВАЗ» отпраздновали День первого автомобиля. 54 года назад состоялся пуск главного конвейера, с которого сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. С этим памятным и значимым событием коллектив предприятия поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я очень рад тому, что имею сегодня честь вас поздравить. Хочу пожелать АВТОВАЗу по-настоящему космических высот в производстве, в инновациях, по продажам автомобилей. А вы знаете, что АВТОВАЗ каждый год увеличивает свою долю на рынке. И уверен залогом тому является доблестный, профессиональный труд всех работников предприятия, управленческий гений руководства АВТОВАЗа», – подчеркнул губернатор, обращаясь к сотрудникам и ветеранам предприятия.

За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. «За десятилетия АВТОВАЗ создал немало автомобилей, которые стали легендами не только отечественного, но и мирового автопрома. Но есть, пожалуй, один, который был первым – наша «Копейка». Почти 5 миллионов этих машин было создано нашими руками, – отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. – От всего многотысячного коллектива АВТОВАЗа хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам за то, что они создали такое предприятие, которое до сих пор гордо является флагманом отечественного автопрома».

12 марта этого года в Тольятти с первой линии главного конвейера АВТОВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль – седан LADA Vesta в новой модификации с автоматической трансмиссией. Это стало свидетельством успешного развития предприятия при прямой поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства РФ и руководства Самарской области.

«Коллектив АВТОВАЗа является хранителем славных традиций. Но давайте честно себе скажем, что буквально два года назад было очень непросто, когда наша страна в целом и наша Самарская область, ведущие предприятия столкнулись с небывалыми, несправедливыми экономическими санкциями, которые уже часто открыто говорят, что это экономическая война против нашей Родины, а значит против каждого из нас, – напомнил Дмитрий Азаров. – Конечно, было очень непросто, но коллектив сплотился в самые трудные времена. Тогда эксперты некоторых зарубежных государств сфере автомобилестроения говорили, что АВТОВАЗ не запустится до конца 2023 года. Но уже в 2022 году конвейер вновь заработал в кратчайшие сроки. Все это стало возможно благодаря вашему труду, таланту, самоотдаче, преданности своему родному предприятию, верности традициям, которые заложили ветераны. Это не было возможно без поддержки нашего национального лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина, который на всем этапе своей работы на благо нашей великой Родины, уделяет особое внимание и АВТОВАЗу, и его коллективу».

Сегодня автомобили LADA составляют треть российского автопарка: в стране эксплуатируется почти 14 миллионов машин, сошедших с конвейеров АВТОВАЗа. Задача обеспечивать россиян надежным транспортом остается актуальной и сегодня. Именно поэтому производство работает достаточно интенсивно. В этом году планируется выпустить до 500 тысяч автомобилей.

«Без поддержки Президента, без специальных решений, без перезапуска программ по поддержке продаж, специальных решений по поддержке модернизации производства это не было бы возможно. А здесь, на предприятии, в этот непростой период, проводником идей Президента по перезапуску завода стал Максим Юрьевич Соколов. Вокруг него собралась команда настоящих профессионалов, – отметил глава региона и поблагодарил руководителя предприятия за те достижения, которые сегодня демонстрирует АВТОВАЗ. –Достижения, которые мы фиксируем, а за прошлый год у нас на 70% выпуск больше, чем в 2022, и первый квартал текущего года на 72% больше, чем в 2023, а значит все цели, задачи, которые ставит перед АВТОВАЗом Родина, совершенно точно будут достижимы. Я хочу искренне поблагодарить всех вас за те результаты, которыми мы вновь можем по праву гордиться».

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что самые сложные времена для предприятия уже остались позади. «Мы движемся верным курсом к заданным целям и их обязательно достигнем», – подчеркнул губернатор. Отдельно он поблагодарил профсоюзную организацию автозавода, «которая умеет найти правильные слова и дойти с ними до каждого сотрудника предприятия, объяснив, что на каждом этапе необходимо сделать, как будут решаться намеченные задачи».

Президент АВТОВАЗа поблагодарил Главу государства, Правительство страны, губернатора и все руководство Самарской области за оказанную помощь и поддержку, содействие в решении возникающих вопросов. «Особые слова благодарности нашему Президенту России. Благодаря его поддержке, его вниманию не только АВТОВАЗу, но и всему отечественному автопрому, его мудрым поручениям и курсу в отношении достижения или возрождения технологического суверенитета нашей страны, мы имеем грамотную, выверенную государственную политику, которая обеспечивает и, я надеюсь, будет обеспечивать защиту нашего внутреннего рынка», – отметил он. По словам Максима Соколова, впереди ждет большая работа и новые задачи, которые необходимо решить.

В течение предстоящих трех лет планируется запустить четыре принципиально новые модели. Грузо-пассажирский LARGUS, производство которого стартует во втором квартале текущего года на заводе в Ижевске. Седан бизнес-класса LADA AURA, выпуск которого стартует в сентябре. Еще одну новинку – LADA ISKRA – начнут выпускать в следующем году. Это будет самый массовый и самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологичной платформе. А в 2026 году планируется вывести на рынок городской кроссоверLADA B+ CROSS на платформе VESTA.

«Несмотря на все трудности, санкционное давление и даже экономическую войну, АВТОВАЗ уверенно наращивает производство, выпускает новые модели, и действительно заслуживает доверия, любовь наших граждан, соотечественников, которые получают удовольствие за рулем наших автомобилей. Сегодня все производственные линии нашего АВТОВАЗа работают с максимальной скоростью, с максимальной производительностью. Каждые 26 секунд за ворота АВТОВАЗа в многочисленную дилерскую сеть выезжает один автомобиль. Вместе мы справимся с любыми вызовами, решим любые задачи. Поэтому уверен, что АВТОВАЗ, как в любой период истории нашей страны, ждет великое будущее», – отметил Максим Соколов.

Лучших сотрудников, которые внесли особый вклад в развитие промышленности, родного предприятия, города и региона, Дмитрий Азаров отметил почетными званиями и грамотами.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области