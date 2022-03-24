Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.
КбшЖД: в Самаре открылся центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев
Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен особенно тогда, когда с ним нет взрослых.
Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей напомнить о ПДД своим детям
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
За укрепление взаимодействия с Русской Православной Церковью и оказание содействия в развитии тюремного служения.
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий наградил сотрудников регионального УФСИН
После долгого перерыва будет исполнена композиция «Роза без шипов», которую Сергей Слонимский посвятил Надежде Ильвес, почётному профессору СГИК. 
В СГИК состоится концерт к 90-летию Сергея Слонимского
Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.
Старшеклассников Самарской области приглашают на первые всероссийские Просветительские игры
В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства

24 марта 2022 15:19
73
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.

Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил во время прямого эфира на федеральном телеканале. Сегодня на АВТОВАЗе работает три автосборочных производства, в ближайшее время будет подписан приказ о создании единого автосборочного производства. 

«Это даст большую возможность по маневру трудовыми ресурсами по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями», - объяснил Дмитрий Азаров.

На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. На следующей неделе работа будет проходить в режиме 4-дневки на линии по производству «Нивы», а с 4 по 24 апреля все работники уйдут в корпоративный оплачиваемый отпуск, который традиционно проходил с конца июля до середины августа. В текущих условиях совместно с руководством предприятия было принято решение перенести период отдыха на весенний месяц, чтобы за это время запастись комплектующими для дальнейшей работы производства.

«Здесь принимаем целый ряд решений. Отдельно хочу поблагодарить Министра промышленности РФ Дениса Валентиновича Мантурова. Мы находимся в постоянном контакте с Министром, руководством АВТОВАЗа для того, чтобы найти оптимальные пути решения по поставкам комплектующих на предприятие, чтобы оно в дальнейшем могло ритмично работать», - подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Азаров рассказал о работе автогиганта по поиску альтернативных поставщиков и по импортозамещению: «Сегодня конструкторское бюро, инженерный центр АВТОВАЗа работает над тем, чтобы внести конструктивные изменения, которые позволят заместить необходимые комплектующие от производителей из недружественных стран. Активно идет проработка с нашими странами-партнерами, с поставщиками из Азии, - рассказал губернатор. - АВТОВАЗ - крупнейший трудовой коллектив, на который завязан целый ряд предприятий малого и среднего бизнеса. Для региона - это ключевое предприятие».

 

Фото:  правительство СО

Теги: Автоваз Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны.
20 июля 2021, 21:13
Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны. Общество
1580
В Тольятти будет открыто экологически безопасное производство железобетонных изделий.
13 июля 2021, 17:52
Губернатор проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон» в Тольятти
В Тольятти будет открыто экологически безопасное производство железобетонных изделий. Экономика
1925
Стороны обсудили вопросы развития предприятия и поддержки одного их крупнейших трудовых коллективов региона.
13 июля 2021, 17:43
Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития АВТОВАЗа с Николя Мором
Стороны обсудили вопросы развития предприятия и поддержки одного их крупнейших трудовых коллективов региона. Экономика
1238
  • Консультант плюс
В центре внимания
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
0
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
83
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
447
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
234
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
445
Весь список