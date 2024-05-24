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В Самарской области Сбер и АВТОВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли     
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В Самарской области Сбер и АВТОВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли     

24 мая 2024 14:57
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В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. В Тольятти вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым он оценил работу конвейера АВТОВАЗа и осмотрел линию сборки автомобилей LADA Vesta нового поколения.  

LADA Vesta - флагманский продукт в линейке LADA. В обновленной модели улучшен дизайн и уровень комфорта в интерьере. Ее серийное производство было начато в марте прошлого года. По итогам года было произведено 75,1 тыс. автомобилей LADA Vesta NG-  это около 20% от общего объема производства автомобилей АО «АВТОВАЗ». В рейтинге самых продаваемых автомобилей на внутреннем автомобильном рынке эта модель заняла 5 место по итогам годовых продаж. В 2024 году объем производства автомобилей LADA Vesta NG планируется увеличить до 150 тыс. 

На Волжском автозаводе Герман Греф протестировал LADA Aura - на такой служебный автомобиль уже пересел Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что данная модель пользуется спросом у глав регионов нашей страны. Также руководитель Сбербанка высоко оценил характеристики автомобиля e-Largus после проведенного тест-драйва: «Отлично, для такой цены, я думаю, что очень хорошая машина, надо быстрее ее выпускать».  

Сбер и АВТОВАЗ намерены развивать сотрудничество в области создания высокотехнологичной экосистемы автомобилей LADA. Сегодня на заводе соответствующее соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и первый исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев. Церемония заключения соглашения состоялась в присутствии президента, председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, президента АВТОВАЗа Максима Соколова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

Внедрение передовых технологий в автомобилях LADA поможет водителю упростить управление автомобилем, сделать его более комфортным и безопасным. 

«Сбер является надежным партнером нашего региона. На территории Самарской области в сотрудничестве со Сбером уже реализуется ряд проектов в области образования, медицины, транспорта, туризма, развития кадрового потенциала. Рад, что наше партнерство укрепляется и в сфере цифровизации автомобильной отрасли. Уверен, что оно и в дальнейшем будет способствовать опережающему развитию нашего региона и решению задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению целей национального развития России», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Автоваз Акценты В центре внимания СберБанк Тольятти

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