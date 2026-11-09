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В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативной группой жильцов многоквартирного дома в Новокуйбышевске. Это дом, который был поврежден в результате вражеской атаки БПЛА, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Губернатор и жители пострадавшего от БПЛА дома в Новокуйбышевске обсудили ход его восстановления
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Губернатор и жители пострадавшего от БПЛА дома в Новокуйбышевске обсудили ход его восстановления

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В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативной группой жильцов многоквартирного дома в Новокуйбышевске. Это дом, который был поврежден в результате вражеской атаки БПЛА, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативной группой жильцов многоквартирного дома в Новокуйбышевске. Это дом, который был поврежден в результате вражеской атаки БПЛА, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В этом доме на 40 квартир были разрушены ограждающие и несущие конструкции, выгорела кровля, наибольший ущерб – во втором подъезде. Тогда пострадавшим жителям была оперативно оказана помощь в решении вопроса с размещением, материальной и психологической помощью. Проведенное после устранения пожара обследование показало, что поврежденный участок возможно привести в работоспособное техническое состояние, а выявленные дефекты устранить.

Глава региона был на объекте и держит на личном контроле задачу по помощи жильцам и восстановлению дома.

На встрече о ходе и сроках завершения работ доложили глава г.о. Новокуйбышевск Виктория Каткова, заместитель председателя правительства Самарской области — министр строительства Алексей Тихомиров, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань.

Восстановительные работы ведутся за счет средств из резервного фонда правительства Самарской области, а также благодаря помощи меценатов.

В трех подъездах поставлены новые окна, восстановлена кровля, во втором подъезде аварийно-восстановительные работы завершились недавно, сейчас там монтируют окна и будут устанавливать кровлю. Также проводится подготовка к запуску отопления, его планируют дать на следующей неделе.

Вместе с управляющей компанией проведут по каждой квартире во всех подъездах проверку вентиляционных каналов. Пять наиболее пострадавших квартир во втором подъезде требуют полного восстановления, эти работы запланированы.

Как сообщил Алексей Тихомиров, с подрядчиком на связи, он выполняет все необходимые требования, ведется фотофиксация работ. «Стройматериалы находятся на площадке, плиты перекрытия, пиломатериалы. Людей на площадке достаточно, кран, то есть работы идут активно», — сообщил он.
Губернатор обратил особое внимание Виталия Брижаня на проведение при необходимости просушки здания, чтобы предупредить появление плесени, учитывая погодные условия.

Также Вячеслав Федорищев поручил администрации Новокуйбышевска вместе со специалистами в течение ближайших двух дней провести комиссионный обход тех квартир, которые еще не были осмотрены. «Мы должны понять для себя периметр проблем, которые будем решать вместе с жителями, источники найти — и бюджетные средства, и благотворительные. Потому что это наша задача, это наша работа», — подчеркнул он.

«Жителям, которые мужественно проходят этот этап, огромное человеческое спасибо, — обратился губернатор. — Я помню нашу встречу, мы были тогда на месте. Все, что от нас зависит, мы сделаем в максимально короткие сроки, жилье будет восстановлено».

Планируется, что жители вернутся в свой дом на новогодних каникулах.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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