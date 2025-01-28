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Владимир Путин с рабочим визитом посетил научно-производственный центр беспилотных авиасистем

28 января 2025 22:19
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Владимир Путин ознакомился с процессами разработки, сборки и испытаний БПЛА.

Президент России 28 января работает в 63-м регионе.

Первой точкой в графике главы государства был тольяттинский автозавод. Губернатор Вячеслав Федорищев и президент АВТОВАЗа Максим Соколов представили Владимиру Путину перспективные модели - городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva, а также предсерийный автомобиль LADA Iskra. Также глава государства вместе с руководителем Самарской области пообщался с сотрудниками предприятия. Обсудили планы дальнейшего развития автозавода и региона.

Затем Владимир Путин и Вячеслав Федорищев отправились в научно-производственный центр беспилотных авиасистем. НПЦ создан в рамках реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и является основой кластера беспилотной авиации в Самарской области.

Напомним, в августе 2024-го губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев на совещании в Правительстве РФ приглашал Президента России посетить Самарскую область, в том числе научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" - это инфраструктурная площадка общего пользования для резидентов-инноваторов. НПЦ также включает в себя центр управления полетами в рамках экспериментального правового режима на территории Самарской области, авиационный учебный центр для подготовки пилотов БАС, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр для испытаний комплектующих БАС.

Там расположено несколько технологических линий, в том числе цех производства литий-ионных аккумуляторов (первая в России линия для серийного производства аккумуляторов для БАС мощностью 18 МВт/ч / год (более 100 тыс. АКБ для дронов); участки монтажа SMD-плат, разработки и производства компонентов электрических двигателей, автоматизированной сборки электрических двигателей, лазерной резки, ЧПУ, стендовых испытаний компонентов, разработки и производства винтов и корпусных деталей, разработки и производства винтов и корпусных деталей, пластиковых комплектующих для БАС.

Учредители НПЦ - компания "Транспорт будущего", которая является и якорным резидентом центра, Правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк "Жигулёвская долина".

В рамках визита в НПЦ вместе с вице-премьером Виталием Савельевым, замглавы администрации Президента Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Владимир Путин ознакомился с процессами разработки, сборки и испытаний БПЛА. Производство представили генеральный директор компании "Транспорт будущего" - учредитель НПЦ Юрий Козаренко и гендиректор НПЦ, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Константин Яшин.

Главе государства также показали уже готовые аппараты вертикального взлёта и посадки коптерного типа, которые будут использоваться в сельском хозяйстве. Модификация С-80 в сентябре 2024 года стала первым массовым дроном, получившим сертификат типа БАС. Это позволяет использовать устройство для выполнения и коммерческих работ, например, в логистике - для доставки до 20 кг товаров.

Источник: СОВА

 

Фото:   скриншот видео СОВА

 

Теги: Путин Тольятти

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