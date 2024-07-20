Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты также восстановили водоснабжение и запустили подачу воды.
Аварию на электросетях в Краснодаре устранили
Пять человек травмированы в результате грубого нарушения Правил плавания судоводителем маломерного судна.
На Волге столкнулись два судна - скоростное и маломерное
Во втором туре "Акрон" на выезде сыграет с воронежским "Факелом" 27 июля.
Московский "Локомотив" обыграл дебютанта РПЛ тольяттинский "Акрон" в стартовом матче нового сезона ЧР по футболу 3-2
Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко.
«Крылья Советов» проиграли чемпиону страны «Зениту» - 0:4
С сохранением до конца суток.
В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
Он даже предложил заковать себя в наручники.
Мэр Краснодара приехал на стихийный митинг и пообещал никуда не уходить, пока проблема со светом не будет решена
Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО «АВТОВАЗ».
Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ – центр развития Тольятти»
С 2024 года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании.
В Рособрнадзоре посчитали, что пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно 
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ – центр развития Тольятти»

20 июля 2024 18:31
232
Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО «АВТОВАЗ».

В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО «АВТОВАЗ».

История автогиганта началась в 1966 году, когда было принято решение о строительстве в Тольятти завода по выпуску 600 тысяч легковых автомобилей ежегодно. Его запустили в рекордно короткие сроки. Это ознаменовало начало новой эры для автомобильной промышленности. Сегодня крупнейшее машиностроительное предприятие Самарской области отмечает свое 58-летие.

«АВТОВАЗ – предприятие, которое определило 58 лет судьбу отечественной автомобильной промышленности и судьбу машиностроения, показывает из года в год самые лучшие результаты. Мы любим продукцию, мы сами ездим на машинах АВТОВАЗа. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что предприятие, как и десятилетия назад, показывает лучшую практику во многих направлениях. Предприятие для города является центром развития, центром притяжения», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к заводчанам и всем жителям Автограда.

Глава региона отметил, что благодаря автогиганту многие знаковые объекты города становятся лучше. 

Сегодня АВТОВАЗ продолжает развиваться, внедрять новые технологии и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, оставаясь одним из системообразующих предприятий российского автопрома. 

Вячеслав Федорищев поблагодарил команду предприятия, его руководителей, конструкторов и инженеров за вклад в работу и постоянное развитие завода. 

На встрече с ветеранами АВТОВАЗа глава региона подчеркнул, что в разные времена каждый, кто работал на заводе, помогал стране и региону пройти сложные этапы. 

«Можно сейчас уверенно сказать, что сложные времена пройдены. Предприятие устойчивое и делает замечательную продукцию. Коллектив сильный, а люди, которые отдали столько своего личного терпения, внимания, опыта, знаний – сформировали этот коллектив, который сейчас продолжает предприятие вести вперед», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, последние два года стали судьбоносными для всей команды крупнейшего машиностроительного предприятия Самарской области: «Только оглядываясь назад, понимаешь, как непросто, какой героический подвиг каждый из вас совершал на рабочем месте для того, чтобы подойти к этому событию более крепкими, профессиональными, опытными, сплочёнными и дружными».

Как рассказал глава предприятия, два года назад, вопреки прогнозам, АВТОВАЗ буквально после двух месяцев простоя возобновил производство серийных автомобилей. В марте прошлого года завод выпустил новую LADA Vesta, в мае 2024-го возобновили выпуск автомобилей LADA Largus в Ижевске, а в июне на полях ПМЭФ состоялась премьера абсолютно нового автомобиля LADA Iskra. Уже осенью завод представит еще один современный автомобиль — LADA Aura.

В таких достижениях он отметил заслуги каждого сотрудника, ветерана, которые «заложили фундамент, заложили прочную основу для развития АВТОВАЗа на много десятилетий вперёд».

Отличившимся специалистам отрасли вручили награды – почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области. Обладателями Почетного звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области» стали Александр Комаров – старший мастер производства алюминиевого литья и кузнечных поковок, Евгений Шмелев – первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию. 

Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» удостоен вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко, Почетного знака Трудовой Славы – наладчик оборудования в автомобилестроении производства шасси Владислав Колосицын, Почетного знака Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» – начальник бюро отдела технологии корпусных деталей службы главного технолога Андрей Сараев.

 

Фото:   Юлия Рубцова/СОВА

Теги: Автоваз Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В течение дня между железнодорожным вокзалом «Тольятти», АВТОВАЗом и Парковым комплексом истории техники им. К.Г. Сахарова будут курсировать автобусы.
17 июля 2024, 14:35
20 июля в Тольятти пройдет День открытых дверей на АВТОВАЗе и ретро-фестиваль «Жигули»
В течение дня между железнодорожным вокзалом «Тольятти», АВТОВАЗом и Парковым комплексом истории техники им. К.Г. Сахарова будут курсировать автобусы. Общество
1334
Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ привлекаются к труду на производствах одного из крупнейших предприятий Тольятти.
10 июля 2024, 15:45
Начальник УФСИН СО совершил рабочий визит на производство завода АвтоВАЗ
Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ привлекаются к труду на производствах одного из крупнейших предприятий Тольятти. Общество
605
Врио губернатора, общаясь с сотрудниками АВТОВАЗа, попросил их по существу рассказать, что нужно улучшить в городе в первую очередь.
14 июня 2024, 20:57
Вопросы развития Тольятти Вячеслав Федорищев обсудил с сотрудниками АВТОВАЗа
Врио губернатора, общаясь с сотрудниками АВТОВАЗа, попросил их по существу рассказать, что нужно улучшить в городе в первую очередь. Политика
2329
В центре внимания
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
306
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
524
Сегодня на
20 июля 2024  12:09
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"
433
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
20 июля 2024  11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
412
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
20 июля 2024  11:49
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
311
Весь список