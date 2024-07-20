Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ – центр развития Тольятти»

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В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО «АВТОВАЗ».

История автогиганта началась в 1966 году, когда было принято решение о строительстве в Тольятти завода по выпуску 600 тысяч легковых автомобилей ежегодно. Его запустили в рекордно короткие сроки. Это ознаменовало начало новой эры для автомобильной промышленности. Сегодня крупнейшее машиностроительное предприятие Самарской области отмечает свое 58-летие.

«АВТОВАЗ – предприятие, которое определило 58 лет судьбу отечественной автомобильной промышленности и судьбу машиностроения, показывает из года в год самые лучшие результаты. Мы любим продукцию, мы сами ездим на машинах АВТОВАЗа. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что предприятие, как и десятилетия назад, показывает лучшую практику во многих направлениях. Предприятие для города является центром развития, центром притяжения», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к заводчанам и всем жителям Автограда.

Глава региона отметил, что благодаря автогиганту многие знаковые объекты города становятся лучше.

Сегодня АВТОВАЗ продолжает развиваться, внедрять новые технологии и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, оставаясь одним из системообразующих предприятий российского автопрома.

Вячеслав Федорищев поблагодарил команду предприятия, его руководителей, конструкторов и инженеров за вклад в работу и постоянное развитие завода.

На встрече с ветеранами АВТОВАЗа глава региона подчеркнул, что в разные времена каждый, кто работал на заводе, помогал стране и региону пройти сложные этапы.

«Можно сейчас уверенно сказать, что сложные времена пройдены. Предприятие устойчивое и делает замечательную продукцию. Коллектив сильный, а люди, которые отдали столько своего личного терпения, внимания, опыта, знаний – сформировали этот коллектив, который сейчас продолжает предприятие вести вперед», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, последние два года стали судьбоносными для всей команды крупнейшего машиностроительного предприятия Самарской области: «Только оглядываясь назад, понимаешь, как непросто, какой героический подвиг каждый из вас совершал на рабочем месте для того, чтобы подойти к этому событию более крепкими, профессиональными, опытными, сплочёнными и дружными».

Как рассказал глава предприятия, два года назад, вопреки прогнозам, АВТОВАЗ буквально после двух месяцев простоя возобновил производство серийных автомобилей. В марте прошлого года завод выпустил новую LADA Vesta, в мае 2024-го возобновили выпуск автомобилей LADA Largus в Ижевске, а в июне на полях ПМЭФ состоялась премьера абсолютно нового автомобиля LADA Iskra. Уже осенью завод представит еще один современный автомобиль — LADA Aura.

В таких достижениях он отметил заслуги каждого сотрудника, ветерана, которые «заложили фундамент, заложили прочную основу для развития АВТОВАЗа на много десятилетий вперёд».

Отличившимся специалистам отрасли вручили награды – почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области. Обладателями Почетного звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области» стали Александр Комаров – старший мастер производства алюминиевого литья и кузнечных поковок, Евгений Шмелев – первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию.

Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» удостоен вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко, Почетного знака Трудовой Славы – наладчик оборудования в автомобилестроении производства шасси Владислав Колосицын, Почетного знака Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» – начальник бюро отдела технологии корпусных деталей службы главного технолога Андрей Сараев.

Фото: Юлия Рубцова/СОВА