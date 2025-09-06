В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению

215

В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов», одно из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения, которое входит в холдинг «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) госкорпорации «Ростех». Президенту представили образцы различных двигателей, выпускаемых предприятиями ОДК.

На площадке опытно-конструкторского бюро в ОДК «Кузнецов» глава государства провел совещание по вопросам развития двигателестроения. В совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, помощник Президента Алексей Дюмин, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, гендиректор госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Сергей Чемезов, гендиректор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Грачев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны РФ Валерий Герасимов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов, генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Баканов, председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ – заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин, генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Вадим Бадеха.

Во вступительном слове Владимир Путин подчеркнул, что развитие, состояние отрасли двигателестроения является одним из ключевых показателей технологического развития и суверенитета страны. «Это, думаю, вещь понятная, поэтому попросил вас сегодня собраться и хотел бы посмотреть, как идет выполнение ключевых программ по разработке и производству двигателей – как я уже отметил, стратегической, по сути, отрасли, имеющей как гражданское, так и оборонное значение. Имею в виду пассажирскую, транспортную, боевую авиацию, освоение космоса, оборудование, силовые установки для топливно-энергетического комплекса. Посмотрим, какие есть проблемные вопросы и что необходимо сделать еще для успешного завершения намеченных планов точно и в установленные сроки», — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. «Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов – с 791 до 1227 штук. В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах «Ансат» и самолетах «Сухой Суперджет». Сейчас мы посмотрели это все, было показано. Там установлены, соответственно, новейшие газотурбинный двигатель ВК-650В и турбореактивный двигатель ПД-8, которые соответствуют лучшим мировым стандартам», — сообщил Владимир Путин.

Такая позитивная динамика в отрасли, считает Президент, создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики и в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития, а также для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей стране, по всей цепочке кооперации.

Президент поблагодарил трудовые коллективы холдинга «ОДК» за достигнутые результаты и вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России.

«Необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения, развивать известную во всем мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения и, что крайне важно, создавать условия для привлечения в КБ и на предприятия молодых талантливых специалистов, целых команд инженеров, разработчиков, производственников. Сейчас только рассказывали, это было очень приятно услышать, что как раз именно этот процесс и происходит. Очень хорошо», — подчеркнул Владимир Путин.

Особое внимание в ходе совещания Президент обратил на перспективы применения двигателя ПД-8 помимо самолета «Сухой Суперджет» и на других летательных аппаратах. Также он обозначил необходимость оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26 — это первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. «У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный, — отметил глава государства. — Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения».

Кроме того, была подчеркнута важность последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. «Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь», — обозначил задачу Президент.

Глава государства также отметил хорошие наработки в части инновационных двигателей для энергетики. «Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России по новым экспортным маршрутам, включая проект «Сила Сибири-2», – это крайне важная тема, — подчеркнул он. — Сейчас только показывали, это [серийно выпускаемый газотурбинный двигатель большой мощности] ГТД-110М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции».

