Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля

В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина.  
Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ.
В Тольятти на улице Республиканской Lada Vesta при повороте столкновение с а/м ГАЗ 
В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал о самых полезных блюдах из картофеля, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 13 февраля, специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить. По пользе молодая картошка практически не отличается от той, что пролежала зиму в погребе. Однако разница есть: молодая менее калорийна.

Наиболее полезным считается картофель, приготовленный аль-денте — когда он сохраняет упругость и не превращается в пюре. Он добавил, что слегка недоваренный или запеченный картофель — хороший вариант, а жареный допустим лишь изредка, так как это менее полезный способ приготовления.

Идеальным дополнением к картофелю станет рыба. Кроме того, он хорошо сочетается с мясом и некрахмалистыми овощами — помидорами, огурцами и капустой. При этом ежедневная порция, по его словам, не должна превышать 200–300 г.

 

Фото:  pxhere.com

