Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал о самых полезных блюдах из картофеля, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 13 февраля, специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить. По пользе молодая картошка практически не отличается от той, что пролежала зиму в погребе. Однако разница есть: молодая менее калорийна.

Наиболее полезным считается картофель, приготовленный аль-денте — когда он сохраняет упругость и не превращается в пюре. Он добавил, что слегка недоваренный или запеченный картофель — хороший вариант, а жареный допустим лишь изредка, так как это менее полезный способ приготовления.

Идеальным дополнением к картофелю станет рыба. Кроме того, он хорошо сочетается с мясом и некрахмалистыми овощами — помидорами, огурцами и капустой. При этом ежедневная порция, по его словам, не должна превышать 200–300 г.

Фото: pxhere.com