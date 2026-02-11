Я нашел ошибку
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку
Гуменник рассказал об отношении к российским атлетам в Олимпийской деревне
Сотрудники «РКС-Самара» нашли часть манекена в канализации

138
Сотрудники «РКС-Самара» нашли часть манекена в канализации

На одном из объектов системы водоотведения была обнаружена неожиданная находка, которая удивила сотрудников «РКС-Самара».

На решетках застряли… ноги. Как выяснилось, пластмассовые. Судя по всему, конечности принадлежали манекену, который ранее использовался для демонcтрации одежды в магазине. Вероятно, пластмассовые остатки сбросили в один из канализационных или ливневых колодцев, где их сильно потрепало и принесло на КНС в Самарском районе.

Конечно, манекен в канализации – исключительный случай. Тем не менее система водоотведения регулярно проходит испытания на прочность из-за того, что многие жители МКД продолжают смывать в унитазы и раковины мусор, бытовые и строительные отходы. Бригады «РКС-Самара» за неделю устранили в городе 109 засоров, а также прочистили больше 3,2 км сетей.

Канализация – это система ВОДОотведения, она спроектирована для транспортировки только сточной ВОДЫ с ЕСТЕСТВЕННЫМИ отходами жизнедеятельности человека. Весь остальной мусор в трубах не растворяется – копится и забивает просветы. В итоге невозможно пользоваться сантехникой.

 

Напоминаем, что в унитаз и раковину категорически запрещено смывать:

- влажные салфетки (даже с пометкой «растворимые»);

- средства взрослой и детской гигиены: бумага, подгузники, прокладки, тампоны, ватные диски;

- средства контрацепции;

- тряпки, ветошь;

- пищевые отходы, продукты;

- очистки, скорлупу, косточки, шкурки, чешую;

- жир, масло (собрать салфеткой, газетами, слить в любую небольшую тару - и выбросить);

- стройматериалы: крошку, смеси, краски;

- гранулы и опилки от лотков для животных;

- лекарства.

 

Унитаз и раковина – не мусорная корзина! Пользуйтесь ими правильно!

Теги: РКС-Самара

