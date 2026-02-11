Я нашел ошибку
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория

В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория

В этом году научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» ждет модернизация и обновление. Решающий импульс для модернизации НИИ обеспечила государственная поддержка. Из областного бюджета учреждению предусмотрены целевые субсидии в объеме 21 млн рублей на переоснащение техники и закупку современного оборудования. Эти средства станут основой для создания микроклональной лаборатории в поселке Малая Царевщина – проекта, который позволит в разы ускорить селекционные процессы и быстрее выводить на рынок новые устойчивые сорта.

«Государственная поддержка сегодня – это не просто финансирование, а инвестиция в технологический суверенитет агропромышленного комплекса. Микроклональная лаборатория изменит темпы нашей работы: от идеи до промышленного сорта пройдет значительно меньше времени. Это значит, что российские садоводы получат адаптированные к климату сорта быстрее, а потребители – качественную продукцию круглый год», – рассказал директор научно-исследовательского института Максим Сергеев.

Даже сейчас, зимой на опытной площадке НИИ «Жигулевские сады» кипит работа – идет активная фаза научной деятельности. Здесь решается одна из ключевых задач отечественного садоводства: сохранение потребительских качеств плодов до весны, чтобы яблоки и груши оставались ароматными, сочными и вкусными даже в апреле. Шесть сортов яблок, созданных учеными института и внесенных в Госреестр селекционных достижений, объединяет важнейшее качество – длительное хранение.

Как подчеркивает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Кузнецов, много лет посвятивший себя селекции яблонь и груш, это не случайность, а измеримый результат кропотливой работы.

При соблюдении ключевых условий – аккуратного сбора, правильной укладки и стабильного микроклимата – яблоки превосходно сохраняются до апреля без потери качества. Научный контроль за биохимическим составом, вкусом и ароматом осуществляет лаборатория под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Михаила Дулова.

В 2026 году институт, известный в советские годы как Куйбышевская плодово-ягодная опытная станция, отметит 95-летие.

Учреждение специализируется на селекции и семеноводстве плодовых и ягодных культур, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья. За историю существования институтом создано более 50 сортов яблони, груши, черешни и других культур, внесенных в Госреестр РФ.

Юбилей станет символом не только исторической преемственности, но и нового этапа развития. Как сообщил директор НИИ Максим Сергеев, в прошлом году в Госреестр вошли три сорта морозоустойчивой черешни собственной селекции – «Олечка», «Нюша» и «Лиза», что открывает перспективы для расширения промышленного садоводства в условиях средней полосы России.

Параллельно продолжается работа над будущим отрасли: на опытных участках заложены подвои новых гибридов, ведётся изучение коллекции сортов садовой земляники, а Анатолий Кузнецов продолжает селекционные программы по созданию новых сортов яблони и груши, включая такие признанные достижения, как «Самарский рубин», «Самарская жемчужина», «Память Кедрина», «Маршал Жуков», «Самара» и «Оригинал».

Эффективное земледелие и интенсификация животноводства – наши приоритеты, обозначенные в программе социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. С 2025 года регион активно включился в федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» в составе нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Для научного сообщества это означает существенное расширение мер государственной поддержки, включая: стабильное грантовое финансирование и субсидии; развитие современных лабораторий и компенсацию затрат на геномную селекцию; межрегиональное сотрудничество и расширение доступа к высокотехнологичному оборудованию.

 

Фото: ГБУ ДПО "Самара-АРИС"

