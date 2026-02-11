Одиннадцатиклассники 20 регионов России выбрали предметы ЕГЭ на Госуслугах

Я нашел ошибку
Главные новости:
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
В тольяттинской компании «СУММАТО» стартовало обучение в рамках федпроекта «Производительность труда». Рабочая группа завершает первый модуль обучения основам бережливого производства.
Производитель автокомпонентов из Тольятти применит бережливые технологии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.21
-0.44
EUR 91.94
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Одиннадцатиклассники 20 регионов России выбрали предметы ЕГЭ на Госуслугах

201
Одиннадцатиклассники 20 регионов России выбрали предметы ЕГЭ на Госуслугах

Информатика или химия, биология или география — в 20 регионах России выбрать предмет для сдачи ЕГЭ можно было на Госуслугах. Таким образом направили 71 тыс. заявлений — около 70% от всех поданных в этих регионах.

Сервисом могли воспользоваться учащиеся 11 классов, студенты колледжей и выпускники прошлых лет.

Регионы, где больше всего заявлений

  • Адыгея
  • Карачаево-Черкессия
  • Коми
  • Мордовия
  • Северная Осетия - Алания

Работа сервиса в пилотных регионах признана успешной. В дальнейшем планируется расширить его географию применения.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
207
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
158
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
156
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
188
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
361
Весь список