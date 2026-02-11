Одиннадцатиклассники 20 регионов России выбрали предметы ЕГЭ на Госуслугах

Информатика или химия, биология или география — в 20 регионах России выбрать предмет для сдачи ЕГЭ можно было на Госуслугах. Таким образом направили 71 тыс. заявлений — около 70% от всех поданных в этих регионах.

Сервисом могли воспользоваться учащиеся 11 классов, студенты колледжей и выпускники прошлых лет.

Регионы, где больше всего заявлений

— Адыгея

Адыгея — Карачаево-Черкессия

Карачаево-Черкессия — Коми

Коми — Мордовия

Мордовия —Северная Осетия - Алания

Работа сервиса в пилотных регионах признана успешной. В дальнейшем планируется расширить его географию применения.