Сборная Самарской области выиграла первенство ПФО по художественной гимнастике

Подробности рассказали в региональном министерстве спорта.

Первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике (0+) проходит в Казани. Участники 12-13 лет выступают по программе первого спортивного разряда, а 14-15 лет — по программе кандидатов в мастера спорта.

10 февраля завершились выступления в многоборье среди обладателей первого разряда. Команды состязались в упражнениях с булавами и лентами. По итогам всех выступлений первое место заняла сборная Самарской области.

Чемпионский результат показали Кира Богданова, Анастасия Кленина, Дарина Литвинова, Алла-Маргарита Московцева и Мария Муравьева.

К успешному выступлению команду подготовили тренеры Арина Гурьянова, Наталья Емелина и Анастасия Уполовникова, а также хореограф Дмитрий Голубев, пишет 450Медиа.