Я нашел ошибку
Главные новости:
Наталья Богдан расскажет самарцам о настоящей любви в «ЗИМ Галерее»
Наталья Богдан расскажет самарцам в «ЗИМ Галерее» о настоящей любви
Выставка Самара – земля согласия
Выставка Самара – земля согласия
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
Средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.21
-0.44
EUR 91.94
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Наталья Богдан расскажет самарцам в «ЗИМ Галерее» о настоящей любви

37
Наталья Богдан расскажет самарцам о настоящей любви в «ЗИМ Галерее»

14 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Что такое любовь» (18+). Ее прочитает консультирующий психолог, супервизор, автор тренингов и обучающих программ, кандидат психологических наук Наталья Богдан. Вход свободный.

Из чего состоит ощущение любви? Каковы ее искажения и подделки? Какой самый главный признак того, что ваша любовь – настоящая?

В День всех влюбленных один из лучших психологов Самары Наталья Богдан расскажет гостям «ЗИМ Галереи» о трех нейрофизиологичесиких основах, четырех обязательных обстоятельствах любви и других секретах этого чувства.

14 февраля в 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
339
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
1469
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
609
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
712
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
962
Весь список