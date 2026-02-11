Наталья Богдан расскажет самарцам в «ЗИМ Галерее» о настоящей любви

14 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Что такое любовь» (18+). Ее прочитает консультирующий психолог, супервизор, автор тренингов и обучающих программ, кандидат психологических наук Наталья Богдан. Вход свободный.

Из чего состоит ощущение любви? Каковы ее искажения и подделки? Какой самый главный признак того, что ваша любовь – настоящая?

В День всех влюбленных один из лучших психологов Самары Наталья Богдан расскажет гостям «ЗИМ Галереи» о трех нейрофизиологичесиких основах, четырех обязательных обстоятельствах любви и других секретах этого чувства.

14 февраля в 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)