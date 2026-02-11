«Волонтёры Победы» проведут всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418»

В этом году интеллектуальная игра «1418», которая проходит в рамках федерального партпроекта «Историческая память», состоится в шестой раз и объединит участников со всей России и зарубежья.

Инициатива уже вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая онлайн-игра, посвященная Великой Отечественной войне. Одна из трансляций игры пройдет на английском языке — сегодня немало людей во всем мире хотят знать историческую правду по реальным фактам, а не по методичкам.

Дата проведения — 24 марта. Принять участие может любой желающий.

Подробности на сайте: игра-1418.рф.