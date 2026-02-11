Ветеран СВО Александр Богородский: «В Самаре есть все возможности для профессионального развития»

Ветеран специальной военной операции Александр Богородский, родившийся на Сахалине, после возвращения к мирной жизни обрел в Самаре не только новое место жительства, но и профессию. Сейчас он осваивает все тонкости работы техником в Самарском центре стандартизации и метрологии.

«Мне нравится Самара, ее особенная атмосфера и люди. Буду рад, если она станет для меня вторым домом – здесь есть все возможности для профессионального развития»,

– отмечает Александр Богородский.

Напомним, что сегодня в Самаре и по всему региону работает новый механизм определения числа рабочих мест для трудоустройства участников СВО, в том числе имеющих инвалидность, разработанный Правительством Самарской области. Кроме того, консультации по трудоустройству или открытию собственного дела доступны в Центре «Сердце воина», созданном по инициативе ветеранов СВО при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и в Самарском бизнес-инкубаторе.

Также по всем интересующим вопросам военнослужащие, вернувшиеся со специальной военной операции, могут обращаться в Ассоциацию ветеранов СВО города Самары по адресу: ул. Никитинская, 4, контактные телефоны: 8 (846) 261-39-21, 8 (937) 070-00-85. Вся информация о деятельности доступна в телеграм-канале https://t.me/svoiryadomsamara/634.