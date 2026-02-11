Молодёжка Народного Фронта провела лекцию по основам кибербезопасности

В рамках проекта «Кибердружина» Молодёжка Народного фронта Самарской области организовала просветительскую лекцию «Основы кибербезопасности». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню безопасности в интернете и собрало 50 студентов, обучающихся в колледжах региона.

Цель мероприятия — повысить цифровую грамотность молодёжи, сформировать осознанное отношение к онлайнрискам и научить эффективным способам защиты личной информации в сети.

В ходе лекции участники:

● узнали о ключевых угрозах киберпространства (фишинг, мошенничество, дропперство);

● освоили базовые правила безопасной работы в интернете (надёжные пароли, двухфакторная аутентификация, проверка источников);

● разобрали реальные кейсы инцидентов и способы их предотвращения;

● получили рекомендации по защите устройств и аккаунтов в социальных сетях.

Спикером выступила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова, которая поделилась практическими советами и ответила на вопросы аудитории.

«Сегодня интернет — неотъемлемая часть жизни подростков. Наша задача — не оградить их от сети, а научить безопасно ею пользоваться. Знание основ кибербезопасности — это навык нынешнего века, который должен быть у каждого», — отметила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Проект «Кибердружина» реализуется Молодёжкой Народного Фронта с апреля 2023 года и продолжает серию образовательных инициатив, направленных на создание безопасного цифрового пространства для молодёжи Самарской области.