Молодёжка Народного Фронта провела лекцию по основам кибербезопасности

В рамках проекта «Кибердружина» Молодёжка Народного фронта Самарской области организовала просветительскую лекцию «Основы кибербезопасности». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню безопасности в интернете и собрало 50 студентов, обучающихся в колледжах региона.
Цель мероприятия — повысить цифровую грамотность молодёжи, сформировать осознанное отношение к онлайнрискам и научить эффективным способам защиты личной информации в сети.
В ходе лекции участники:
● узнали о ключевых угрозах киберпространства (фишинг, мошенничество, дропперство);
● освоили базовые правила безопасной работы в интернете (надёжные пароли, двухфакторная аутентификация, проверка источников);
● разобрали реальные кейсы инцидентов и способы их предотвращения;
● получили рекомендации по защите устройств и аккаунтов в социальных сетях.
Спикером выступила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова, которая поделилась практическими советами и ответила на вопросы аудитории.
«Сегодня интернет — неотъемлемая часть жизни подростков. Наша задача — не оградить их от сети, а научить безопасно ею пользоваться. Знание основ кибербезопасности — это навык нынешнего века, который должен быть у каждого», — отметила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.
Проект «Кибердружина» реализуется Молодёжкой Народного Фронта с апреля 2023 года и продолжает серию образовательных инициатив, направленных на создание безопасного цифрового пространства для молодёжи Самарской области.