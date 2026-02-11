Российские ученые разработали ИИ-платформу для оценки риска заболеваний по голосу

Команда выпускников цифровой кафедры Сеченовского университета создала приложение на основе искусственного интеллекта, оценивающее риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний по голосу человека.

Для анализа пользователю достаточно записать короткий аудиофайл на смартфоне — результат формируется в течение нескольких секунд. Приложение автоматически выдает инструкцию по записи, анализирует голосовой сигнал и определяет вероятность развития кардиометаболических нарушений.

Как объяснил «Известиям» автор проекта, выпускник Цифровой кафедры Сеченовского университета, кандидат биологических наук Денис Кузнецов, в процессе речи задействованы дыхательная система, мышцы гортани, артикуляционный аппарат и механизмы нервной регуляции.

При изменениях состояния организма, например, воспалительных процессах, нарушениях обмена веществ или повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, параметры голоса могут меняться. На слух эти изменения практически не различимы, но их можно выявить с помощью цифровой обработки аудиосигналов и методов машинного обучения.

«Мы создали прототип платформы, которая анализирует голосовые паттерны, чтобы выявлять предрасположенность к развитию кардиометаболических заболеваний — артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета 2-го типа и других», — рассказал «Известиям» разработчик.

В отличие от зарубежных аналогов, которые пока находятся на этапе регистрации, российское решение адаптировано к особенностям русскоязычной речи.