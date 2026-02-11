В Кинель-Черкасском районе горел магазин

Сегодня, 11 февраля, в 07:50 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Кинель-Черкассы на улице Калинина горит хозяйственное помещение частного магазина.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 140, 108 пожарно-спасательного отряда № 39. По прибытии было установлено, что горит хозяйственное помещение магазина на площади 10 квадратных метров.

Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». В 07:59 пожар был локализован, в 08:03 – объявлена ликвидация открытого горения, в 08:10 – пожар полностью потушен. Всего на месте вызова работали 10 человек личного состава, были задействованы 3 единицы пожарной техники. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"