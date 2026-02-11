Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области пресекли коррупционное преступление

Бывший заместитель начальника исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 п. «е» ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что должностное лицо незаконно реализовало сотовый телефон, изъятый у одного осуждённого, другому заключённому за 10 000 рублей, воспользовавшись своим служебным положением.

Факт коррупционного правонарушения был своевременно выявлен и пресечён сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области.

По решению суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дополнительно судом установлен запрет на занятие должностей в правоохранительных органах и иных государственных структурах сроком на 2 года.