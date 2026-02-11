Я нашел ошибку
Наталья Богдан расскажет самарцам о настоящей любви в «ЗИМ Галерее»
Выставка Самара – земля согласия
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России

79
В отделе читальных залов Самарской областной универсальной научной библиотеки стартовала историко-литературная выставка изданий, приуроченная ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. «Женщины – защитники Отечества» – такое название получила новая экспозиция.

Военная служба во все времена считалась мужским занятием. В историю России прочно вошли тысячи имён правителей, полководцев, офицеров и простых солдат, которые прославились своим стратегическим и тактическим гением, а также личной храбростью и умением вести других людей за собой. Однако за этой канонической картиной часто скрывается в тени другой, не менее важный и поразительный пласт истории, полной самопожертвования, силы и стойкости, которые демонстрировали женщины. Их оружием была не только винтовка или сабля, но также и скальпель хирурга, и руки, выносившие раненых из-под огня, и тонкая нить радиоволны, что вещает в партизанском подполье.

Выставка в областной библиотеке – это попытка восстановить связь времён и воздать должное женщинам – защитницам Отечества. В экспозиции прослеживается долгий путь служения: от княгинь Древней Руси до женщин, сегодня стоящих в рядах Вооружённых Сил. В экспозиции можно увидеть редкие тематические издания: дореволюционные и советские книги, журналы, иллюстрированные энциклопедии, цитаты героинь, мемуары кавалерист-девицы Надежды Дуровой, сборники со стихотворениями Юлии Друниной, сочинения Зои Воскресенской, Ольги Берггольц, а также произведения о других женщинах в военной истории России. Экспозиция имеет также и мультимедийный блок: в нём представлены материалы, посвящённые женщинам – волонтёрам Самарской области, которые помогают нашим бойцам на СВО: это руководитель благотворительного фонда «Из Тольятти с любовью» Екатерина Дворянкина, руководитель АНО «Добрые руки» Мария Акмаева, а также многие другие неравнодушные представительницы прекрасного пола.

Историко-литературная выставка «Женщины – защитники Отечества» доступна для свободного посещения до 10 марта включительно. Узнать о других книжных экспозициях в СОУНБ можно на странице библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел читальных залов (2 этаж).

Вход свободный!

12+

