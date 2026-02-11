ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие

Частные охранные предприятия (ЧОП), обеспечивающие безопасность стратегических объектов, предлагается обеспечить боевым оружием. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

После прохождения всех согласований соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение.

"Разработан проект федерального закона, позволяющий обеспечить отдельные частные охранные организации боевым стрелковым оружием на период проведения специальной военной операции (СВО)", – сказал РИА Новости Шеремет​​​.

По его словам, нововведение существенно повысит антитеррористическую защищенность и позволит усилить охрану стратегических объектов, в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

