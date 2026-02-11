ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах

Центробанк предложил решение спора относительно доступа банков к участию в скидочных программах маркетплейсов. Об этом сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева.

По ее словам, Банк России направил предложение на обсуждение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы.

"Регулятор предлагает перейти к "открытой модели" участия банков в скидочных программах и создать универсальные условия, при которых все финансовые организации смогут представлять свои предложения", – сказала Лозгачева в ходе заседания экспертного совета, организованного комитетом Госдумы по экономической политике. Ее слова приводит газета "Ведомости".

Представители крупнейших площадок в свою очередь называют предложение сбалансированным, но требующим обсуждения. По словам главы департамента ЦБ, механизмы регулирования пока прорабатываются. Возможно, нововведение коснется только "наиболее значимых платформ".

Кроме того, ЦБ считает, что решить эту проблему можно через совместный меморандум, пишет Смотрим.