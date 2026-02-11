Я нашел ошибку
Главные новости:
Наталья Богдан расскажет самарцам о настоящей любви в «ЗИМ Галерее»
Наталья Богдан расскажет самарцам в «ЗИМ Галерее» о настоящей любви
Выставка Самара – земля согласия
Выставка Самара – земля согласия
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
Средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение

50
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение

Отделение Социального фонда России по Самарской области предоставляет федеральным льготникам положенные им социальные услуги в полном объеме.

В 2025 году Отделение обеспечило путевками 4 279 граждан льготных категорий, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи при наличии медицинских показаний и сохраненного набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения.

Одновременно с путевкой льготникам выдавались специальные талоны или именные направления на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на междугородном транспорте. Гражданам с инвалидностью I группы и детям-инвалидам дополнительно предоставлялась вторая путевка и бесплатный проезд для сопровождающего лица.

«Право на бесплатную путевку в санаторий сохраняется за льготниками, если они не отказались от данного набора услуг. В то же время наше Отделение делает все возможное, чтобы эта поддержка была доступна всем нуждающимся при наличии показаний и справки №070/у» — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Самарской области Николай Просвиркин.

Лечение проводилось в санаториях, с которыми Отделение заключило государственные контракты. В 2026 году это санатории: «Красная Глинка», «Фрунзенец» и медицинская компания «Реавиз» в Самаре. Стандартная продолжительность курса санаторно-курортного лечения составляла 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для граждан с последствиями травм и заболеваниями — от 24 до 42 дней в зависимости от медицинских показаний.

Отделение СФР по Самарской области информирует, что для получения путевки необходимо подать заявление (через портал Госуслуг, МФЦ, клиентскую службу или по почте) и приложить справку № 070/у от лечащего врача.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

 

