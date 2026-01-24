Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу

Болельщики «Крыльев Советов» решили помочь и самостоятельно начали оплачивать долг любимого клуба. Неофициальный телеграм-канал «Крылья Советов (Самара)» обнаружил, что на сайте судебных приставов по номеру дела можно не только посмотреть историю транзакций по долгу, но и самостоятельно оплатить часть его. К флешмобу присоединились и несколько других каналов. Фанаты донатят небольшими суммами — от 10 до 1000 рублей.

— Коллеги предлагают помочь родному клубу, только у меня вопрос: проблем потом у клуба не будет от того, что долг закрывают не «Крылья Советов», а болельщики донатами? — задаются вопросом в одном из сообществ в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» получили трансферный бан от РФС из-за задолженности в «РТ-Капитал» в размере 519 млн рублей, пишет Самарская газета.