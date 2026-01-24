Я нашел ошибку
Главные новости:
МОК не пустил российских спортсменов на открытие Олимпиады-2026
МОК не пустил российских спортсменов на открытие Олимпиады-2026
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу

58
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу

Болельщики «Крыльев Советов» решили помочь и самостоятельно начали оплачивать долг любимого клуба. Неофициальный телеграм-канал «Крылья Советов (Самара)» обнаружил, что на сайте судебных приставов по номеру дела можно не только посмотреть историю транзакций по долгу, но и самостоятельно оплатить часть его. К флешмобу присоединились и несколько других каналов. Фанаты донатят небольшими суммами — от 10 до 1000 рублей.

— Коллеги предлагают помочь родному клубу, только у меня вопрос: проблем потом у клуба не будет от того, что долг закрывают не «Крылья Советов», а болельщики донатами? — задаются вопросом в одном из сообществ в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» получили трансферный бан от РФС из-за задолженности в «РТ-Капитал» в размере 519 млн рублей, пишет Самарская газета.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу
22 января 2026, 12:20
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу
Также он ответил, есть ли у самарского клуба долги перед футболистами. Ранее появилась информация о возможном банкротстве самарцев. Спорт
412
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
22 января 2026, 10:10
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
На днях волжане официально представили нового защитника-испанца Дани Фернандеса. Спорт
486
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
22 января 2026, 09:52
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
«Крылья Советов» должны были дочерней структуре «Ростеха» 928 млн рублей. Сейчас задолженность перед организацией составляет около 519 млн рублей. Спорт
358
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
287
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
418
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
389
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
542
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
1375
Весь список