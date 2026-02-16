Около села Черноречье собрано и вывезено 2 тонны нефти и загрязнённого грунта

Я нашел ошибку
Специалист указала на то, что особенности темперамента по-разному отражаются на здоровье.
Психолог рассказала о влиянии характера и темперамента на развитие болезней
Квартиры загорелись вечером 16 февраля на улице Нагорной, 19 в Промышленном районе города. Один погиб и четверо пострадали.
В Самаре загорелись две квартиры на первом этаже дома на улице Нагорной
Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах.
Россиян предупреждают о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега
Экологический надзор минприроды Самарской области информирует граждан и юридических лиц об ответственности за несанкционированные сбросы отходов.
Минприроды СО: об ответственности за несанкционированные сбросы отходов
Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.
Из-за схода наледи с балкона дома в Железнодорожнои районе Самары пострадал младенец
Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития пгт Рощинский
Вечером в понедельник, 16 февраля, в областной столице на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной трамвай сошел с рельсов.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре трамвай сошел с рельсов
В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 – км 129 трассы М-5 «Урал».
Введении нового временного ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал»
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Около села Черноречье собрано и вывезено 2 тонны нефти и загрязнённого грунта

280
17 февраля запланирован завоз песка и ручная зачистка оставшихся пятен.

16 февраля в Волжском районе на 41 км федеральной автодороги Р-229 в районе села Черноречье произошло ДТП с участием четырех грузовиков. В результате аварии из нефтевоза разлилась нефть на площади 250 кв. метров.

Врио министра природных ресурсов и экологии Артем Ефимов прокомментировал ситуацию:

«Загрязнено дорожное покрытие и обочина. За границу дороги загрязнитель не попал. Водные объекты и земли сельхозназначения также не загрязнены. Муниципалитет разработал план мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Работы ведутся. Весной, после схода снега будут проведены отборы проб».

Как сообщили в минприроды СО, к 19:00 завершены работы по ликвидации последствий ДТП. Вывезены пострадавшие транспортные средства, проведена механическая зачистка территории. Собрано и вывезено 2 тонны нефти и загрязнённого грунта. 17 февраля запланирован завоз песка и ручная зачистка оставшихся пятен.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: ДТП Экология

