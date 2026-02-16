Около села Черноречье собрано и вывезено 2 тонны нефти и загрязнённого грунта

16 февраля в Волжском районе на 41 км федеральной автодороги Р-229 в районе села Черноречье произошло ДТП с участием четырех грузовиков. В результате аварии из нефтевоза разлилась нефть на площади 250 кв. метров.



Врио министра природных ресурсов и экологии Артем Ефимов прокомментировал ситуацию:

«Загрязнено дорожное покрытие и обочина. За границу дороги загрязнитель не попал. Водные объекты и земли сельхозназначения также не загрязнены. Муниципалитет разработал план мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Работы ведутся. Весной, после схода снега будут проведены отборы проб».

Как сообщили в минприроды СО, к 19:00 завершены работы по ликвидации последствий ДТП. Вывезены пострадавшие транспортные средства, проведена механическая зачистка территории. Собрано и вывезено 2 тонны нефти и загрязнённого грунта. 17 февраля запланирован завоз песка и ручная зачистка оставшихся пятен.

Фото: минприроды СО