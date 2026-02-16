Минприроды СО: об ответственности за несанкционированные сбросы отходов

Экологический надзор минприроды Самарской области информирует граждан и юридических лиц об ответственности за несанкционированные сбросы отходов.



Многие ошибочно полагают, что выбросить старый диван или мешки со строительным мусором в лесополосе или у обочины дороги — это всего лишь незначительный проступок. Однако закон квалифицирует такие действия иначе – статья 8.2 КоАП РФ.



С 2022 года в Федеральный закон № 287-ФЗ внесены изменения – введены части 3.1–3.4, прямо предусматривающие ответственность за сброс отходов с использованием транспортных средств вне специально отведенных мест накопления и размещения отходов.



Виды правонарушений и размеры штрафов:



1. Сброс отходов с использованием легкового автомобиля или прицепа (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ):

Для граждан: от 10 000 до 15 000 рублей.

Для юридических лиц: от 30 000 до 50 000 рублей.



2. Сброс отходов с использованием грузового автомобиля (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ):

Для граждан: от 40 000 до 50 000 рублей.

Для юридических лиц: до 120 000 рублей.

Повторное нарушение влечет штраф для юрлиц до 200 000 рублей, а также возможную конфискацию транспортного средства по решению суда.



По результатам проводимой административной работы отмечается, что граждане не считают грузовиками такие автомобили, как «Газель», УАЗ («буханка» или фермер), Lada Largus (в версии фургон) и не согласны с выносимыми решениями. Однако в соответствии с карточкой учета транспортного средства АИПС-ГАИ все эти машины проходят как «грузовые». Поэтому несанкционированный сброс отходов с такого транспорта попадает под часть 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ.



По итогам 2025 года министерство рассмотрело 542 дела о нарушениях в сфере обращения с отходами, сумма штрафов по ст. 8.2 КоАП РФ составила 3,5 млн рублей. В 2026 году уже рассмотрено 105 таких дел, из них 18 — за сброс мусора с использованием грузового транспорта.



