Специалист указала на то, что особенности темперамента по-разному отражаются на здоровье.
Психолог рассказала о влиянии характера и темперамента на развитие болезней
Квартиры загорелись вечером 16 февраля на улице Нагорной, 19 в Промышленном районе города. Один погиб и четверо пострадали.
В Самаре загорелись две квартиры на первом этаже дома на улице Нагорной
Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах.
Россиян предупреждают о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега
Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.
Из-за схода наледи с балкона дома в Железнодорожнои районе Самары пострадал младенец
Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития пгт Рощинский
Вечером в понедельник, 16 февраля, в областной столице на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной трамвай сошел с рельсов.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре трамвай сошел с рельсов
В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 – км 129 трассы М-5 «Урал».
Введении нового временного ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал»
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Минприроды СО: об ответственности за несанкционированные сбросы отходов

Экологический надзор минприроды Самарской области информирует граждан и юридических лиц об ответственности за несанкционированные сбросы отходов.

Экологический надзор минприроды Самарской области информирует граждан и юридических лиц об ответственности за несанкционированные сбросы отходов.

Многие ошибочно полагают, что выбросить старый диван или мешки со строительным мусором в лесополосе или у обочины дороги — это всего лишь незначительный проступок. Однако закон квалифицирует такие действия иначе – статья 8.2 КоАП РФ.

С 2022 года в Федеральный закон № 287-ФЗ внесены изменения – введены части 3.1–3.4, прямо предусматривающие ответственность за сброс отходов с использованием транспортных средств вне специально отведенных мест накопления и размещения отходов.

Виды правонарушений и размеры штрафов:

1. Сброс отходов с использованием легкового автомобиля или прицепа (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ):
Для граждан: от 10 000 до 15 000 рублей.
Для юридических лиц: от 30 000 до 50 000 рублей.

2. Сброс отходов с использованием грузового автомобиля (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ):
Для граждан: от 40 000 до 50 000 рублей.
Для юридических лиц: до 120 000 рублей.
Повторное нарушение влечет штраф для юрлиц до 200 000 рублей, а также возможную конфискацию транспортного средства по решению суда.

По результатам проводимой административной работы отмечается, что граждане не считают грузовиками такие автомобили, как «Газель», УАЗ («буханка» или фермер), Lada Largus (в версии фургон) и не согласны с выносимыми решениями. Однако в соответствии с карточкой учета транспортного средства АИПС-ГАИ все эти машины проходят как «грузовые». Поэтому несанкционированный сброс отходов с такого транспорта попадает под часть 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ.

По итогам 2025 года министерство рассмотрело 542 дела о нарушениях в сфере обращения с отходами, сумма штрафов по ст. 8.2 КоАП РФ составила 3,5 млн рублей. В 2026 году уже рассмотрено 105 таких дел, из них 18 — за сброс мусора с использованием грузового транспорта.

 Фото:  Минприроды СО

