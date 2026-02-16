Россиян предупреждают о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега

Мошенники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает РИА Новости.

"Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах. Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки", - написала она в Telegram-канале.

После получения предоплаты связь прекращается, аккаунты и телефоны блокируются, а граждане лишаются сотен тысяч рублей.

"Чтобы не оказаться в числе обманутых, обязательно проверяйте контрагента через официальные информационные ресурсы, в которых содержатся сведения обо всех зарегистрированных организациях и предпринимателях - Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)", - отметила она.

Волк посоветовала для подписания договора лично встречаться с исполнителем, вносить предоплату только после заключения договора и использовать безопасные формы расчёта, например, аккредитив или оплату по факту выполненных работ.

Фото: freepik.com