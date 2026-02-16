Психолог рассказала о влиянии характера и темперамента на развитие болезней

Психолог Юлия Белкина в понедельник, 16 февраля, рассказала, как темперамент и характер влияют на развитие болезней, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» специалист указала на то, что особенности темперамента по-разному отражаются на здоровье.

У холериков реакция на эмоции мгновенная, из-за постоянных выбросов адреналина и кортизола организм работает на износ, что может приводить к проблемам с сердцем и ЖКТ.

Сангвиники, стремясь к постоянной активности, нередко сталкиваются с неврозами, хроническим стрессом и нарушениями сна, поскольку им трудно вовремя остановиться и выстроить здоровый ритм жизни.

Наибольшие риски, отметила эксперт, характерны для меланхоликов и флегматиков. Внешне спокойные, они могут глубоко переживать эмоции внутри: меланхолики склонны к тревожным и депрессивным состояниям, а флегматики годами накапливают напряжение, что со временем способно отражаться на физическом состоянии.

Фото: pxhere.com