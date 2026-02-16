Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует о введении нового временного ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» на основании данных ФКУ «Поволжуправтодор».

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 – км 129 трассы М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов).

Срок действия ограничения — до 9:00 17 февраля. Он может быть продлён, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

Напоминаем, до 8:00 17 февраля также действуют ранее введенные ограничения:

- км 294+500 – км 294+660, км 295+100 – км 328+400 М-5 «Урал» (подъезд к г. Ульяновск)

- км 326+367 – км 400+031 Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» (подъезд к г. Самара).

Фото: минтранс СО