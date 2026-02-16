На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития пгт Рощинский

В понедельник, 16 февраля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития поселка городского типа Рощинский муниципального района Волжский.

В настоящее время в населенном пункте проживают более 10 тыс. человек, из них порядка 2,5 тыс. детей. Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.

«Буквально на днях там начала работу новая врачебная амбулатория. Причем в достаточно короткие сроки: еще год назад на этом месте был пустырь, теперь – современное учреждение здравоохранения», – сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в ходе визита в Волжский район в августе прошлого года было поручено разработать перечень первоочередных мероприятий развития пгт Рощинский до 2030 года.

Как доложил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, в него вошло 30 критически важных для жителей населенного пункта мероприятий по развитию и модернизации инфраструктуры образования, спорта, культуры, молодежной политики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройству территории, улучшению транспортного обслуживания и пожарной безопасности.

В рамках своего доклада врио заместителя председателя Правительства Самарской области обозначил наиболее важные мероприятия по данным направлениям. Так, в сфере образования в 2026 и 2027 годах запланирован капитальный ремонт школы и двух детских садов. «Это позволит улучшить образовательную среду для почти двух тысяч детей, 70% из которых являются детьми участников СВО», – акцентировал Павел Финк.

Также, по его словам, в текущем году будут построены две новые спортивно-игровые площадки за счет средств областного и местного бюджетов. В последующие годы предполагается ежегодно создавать не менее двух новых площадок, в том числе с привлечением средств программы «Народный бюджет». Всего за 5 лет в поселке будет создано десять спортивно-игровых площадок.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области подчеркнул: значительную часть перечня составляет раздел жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено высоким износом инженерных сетей. Кроме того, запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий пгт Рощинский. Так, в 2026 году в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены три дворовые и три общественные территории. В планах на 2027 год – еще не менее четырех дворовых территорий.

Особое внимание в перечне уделено развитию дорожной инфраструктуры: ремонту дорог, проездов, тротуаров, организации уличного освещения, а также таким сферам как культура и молодежная политика.

Со своей стороны, глава муниципального района Волжский Александр Шарков отметил, что поддержка областного бюджета гарантирует реализацию приоритетных мероприятий перечня в ближайшие 5 лет. Вместе с тем, значительную часть мероприятий перечня было решено реализовать за счет собственных средств бюджетов поселения и района. «13 из 30 мероприятий будут осуществлены без привлечения финансирования из иных источников», – констатировал он.

По его словам, важная задача – формирование современного облика поселка. На благоустройство общественных пространств, включая озеленение, установку малых архитектурных форм, освещение,ежегодно из местного бюджета будет выделяться не менее 10 млн рублей. Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в ближайшие два года планируется завершить комплексное благоустройство дворовых территорий.

В своем докладе Александр Шарков акцентировал внимание на комплексном подходе. «Так, в 2025 году по программе «Народный бюджет» была построена новая детская площадка, которая пользуется успехом. Нами принято решение о продолжении проекта в целях создания спортивно-игрового комплекса для жителей всех возрастов на единой территории. Условно мы разделили весь объем на 3 блока и решили действовать поэтапно», – поделился глава района.

Продолжая тему комплексного подхода, Александр Шарков отметил планы муниципалитета и в области спортивных объектов: в 2025 году в поселке была построена универсальная спортивная площадка, в 2026 году на ее территории запланированы работы по установке трибун и раздевалок для проведения крупных круглогодичных мероприятий.

Отдельно руководитель муниципалитета остановился на мероприятиях социальной сферы, в их числе – обращение членов семей участников специальной военной операции по вопросу посещенияспортивной базы «Черноречье».

По итогам докладов губернатор отметил большую проведенную работу.

«Самое главное – выполнять вовремя, в срок обеспечивать максимально прозрачную и быструю контрактацию и оперативный контроль на объектах строительства», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области