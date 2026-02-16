Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалист указала на то, что особенности темперамента по-разному отражаются на здоровье.
Психолог рассказала о влиянии характера и темперамента на развитие болезней
Квартиры загорелись вечером 16 февраля на улице Нагорной, 19 в Промышленном районе города. Один погиб и четверо пострадали.
В Самаре загорелись две квартиры на первом этаже дома на улице Нагорной
Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах.
Россиян предупреждают о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега
Экологический надзор минприроды Самарской области информирует граждан и юридических лиц об ответственности за несанкционированные сбросы отходов.
Минприроды СО: об ответственности за несанкционированные сбросы отходов
Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.
Из-за схода наледи с балкона дома в Железнодорожнои районе Самары пострадал младенец
Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития пгт Рощинский
Вечером в понедельник, 16 февраля, в областной столице на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной трамвай сошел с рельсов.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре трамвай сошел с рельсов
В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 – км 129 трассы М-5 «Урал».
Введении нового временного ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал»
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития пгт Рощинский

325
Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.

В понедельник, 16 февраля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития поселка городского типа Рощинский муниципального района Волжский.

В настоящее время в населенном пункте проживают более 10 тыс. человек, из них порядка 2,5 тыс. детей. Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.

«Буквально на днях там начала работу новая врачебная амбулатория. Причем в достаточно короткие сроки: еще год назад на этом месте был пустырь, теперь – современное учреждение здравоохранения», – сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в ходе визита в Волжский район в августе прошлого года было поручено разработать перечень первоочередных мероприятий развития пгт Рощинский до 2030 года.

Как доложил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, в него вошло 30 критически важных для жителей населенного пункта мероприятий по развитию и модернизации инфраструктуры образования, спорта, культуры, молодежной политики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройству территории, улучшению транспортного обслуживания и пожарной безопасности.

В рамках своего доклада врио заместителя председателя Правительства Самарской области обозначил наиболее важные мероприятия по данным направлениям. Так, в сфере образования в 2026 и 2027 годах запланирован капитальный ремонт школы и двух детских садов. «Это позволит улучшить образовательную среду для почти двух тысяч детей, 70% из которых являются детьми участников СВО», – акцентировал Павел Финк.

Также, по его словам, в текущем году будут построены две новые спортивно-игровые площадки за счет средств областного и местного бюджетов. В последующие годы предполагается ежегодно создавать не менее двух новых площадок, в том числе с привлечением средств программы «Народный бюджет». Всего за 5 лет в поселке будет создано десять спортивно-игровых площадок.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области подчеркнул: значительную часть перечня составляет раздел жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено высоким износом инженерных сетей. Кроме того, запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий пгт Рощинский. Так, в 2026 году в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены три дворовые и три общественные территории. В планах на 2027 год – еще не менее четырех дворовых территорий.

Особое внимание в перечне уделено развитию дорожной инфраструктуры: ремонту дорог, проездов, тротуаров, организации уличного освещения, а также таким сферам как культура и молодежная политика.

Со своей стороны, глава муниципального района Волжский Александр Шарков отметил, что поддержка областного бюджета гарантирует реализацию приоритетных мероприятий перечня в ближайшие 5 лет. Вместе с тем, значительную часть мероприятий перечня было решено реализовать за счет собственных средств бюджетов поселения и района. «13 из 30 мероприятий будут осуществлены без привлечения финансирования из иных источников», – констатировал он.

По его словам, важная задача – формирование современного облика поселка. На благоустройство общественных пространств, включая озеленение, установку малых архитектурных форм, освещение,ежегодно из местного бюджета будет выделяться не менее 10 млн рублей. Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в ближайшие два года планируется завершить комплексное благоустройство дворовых территорий.

В своем докладе Александр Шарков акцентировал внимание на комплексном подходе. «Так, в 2025 году по программе «Народный бюджет» была построена новая детская площадка, которая пользуется успехом. Нами принято решение о продолжении проекта в целях создания спортивно-игрового комплекса для жителей всех возрастов на единой территории. Условно мы разделили весь объем на 3 блока и решили действовать поэтапно», – поделился глава района.

Продолжая тему комплексного подхода, Александр Шарков отметил планы муниципалитета и в области спортивных объектов: в 2025 году в поселке была построена универсальная спортивная площадка, в 2026 году на ее территории запланированы работы по установке трибун и раздевалок для проведения крупных круглогодичных мероприятий.

Отдельно руководитель муниципалитета остановился на мероприятиях социальной сферы, в их числе – обращение членов семей участников специальной военной операции по вопросу посещенияспортивной базы «Черноречье».

По итогам докладов губернатор отметил большую проведенную работу.

 «Самое главное – выполнять вовремя, в срок обеспечивать максимально прозрачную и быструю контрактацию и оперативный контроль на объектах строительства», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

