Из-за схода наледи с балкона дома в Железнодорожнои районе Самары пострадал младенец

Сегодня днем с балкона многоквартирного дома, расположенного в Железнодорожнои районе города Самары, произошел сход наледи, в результате которого пострадал младенец, находящийся в коляске. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.



По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО