Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалист указала на то, что особенности темперамента по-разному отражаются на здоровье.
Психолог рассказала о влиянии характера и темперамента на развитие болезней
Квартиры загорелись вечером 16 февраля на улице Нагорной, 19 в Промышленном районе города. Один погиб и четверо пострадали.
В Самаре загорелись две квартиры на первом этаже дома на улице Нагорной
Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах.
Россиян предупреждают о мошенничестве с объявлениями по уборке и вывозу снега
Экологический надзор минприроды Самарской области информирует граждан и юридических лиц об ответственности за несанкционированные сбросы отходов.
Минприроды СО: об ответственности за несанкционированные сбросы отходов
Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.
Из-за схода наледи с балкона дома в Железнодорожнои районе Самары пострадал младенец
Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития пгт Рощинский
Вечером в понедельник, 16 февраля, в областной столице на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной трамвай сошел с рельсов.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре трамвай сошел с рельсов
В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 – км 129 трассы М-5 «Урал».
Введении нового временного ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из-за схода наледи с балкона дома в Железнодорожнои районе Самары пострадал младенец

264
Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.

Сегодня днем с балкона многоквартирного дома, расположенного в Железнодорожнои районе города Самары, произошел сход наледи, в результате которого пострадал младенец, находящийся в коляске. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото: пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Квартиры загорелись вечером 16 февраля на улице Нагорной, 19 в Промышленном районе города. Один погиб и четверо пострадали.
16 февраля 2026, 22:40
В Самаре загорелись две квартиры на первом этаже дома на улице Нагорной
Квартиры загорелись вечером 16 февраля на улице Нагорной, 19 в Промышленном районе города. Один погиб и четверо пострадали. Происшествия
241
Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким износом объектов инфраструктуры.
16 февраля 2026, 21:36
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопросы развития пгт Рощинский
Руководитель области подчеркнул: задача регионального правительства – обеспечить достойные условия жизни, решить застарелые проблемы, связанные с высоким... Политика
326
Вечером в понедельник, 16 февраля, в областной столице на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной трамвай сошел с рельсов.
16 февраля 2026, 21:16
На пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре трамвай сошел с рельсов
Вечером в понедельник, 16 февраля, в областной столице на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной трамвай сошел с рельсов. Происшествия
273
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
306
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
353
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
322
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
353
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
273
Весь список