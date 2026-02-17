Патриотическая акция «Поезд Мужества в регионе » в этом году пройдёт 19 февраля

Музыка, театр и полевая кухня: патриотическая акция «Поезд Мужества» в этом году пройдёт 19 февраля.



В преддверии Дня защитника Отечества по маршруту «Самара – Курумоч» по традиции проследует тематический электропоезд «Грушинский экспресс».



Пассажиров ждет интерактивная программа с участием военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области и молодых актёров. Также все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни.



Отправление поезда — в 16:51 с платформы № 8 железнодорожного вокзала. Отправление от станции «Курумоч» — в 18:28, возвращение в областную столицу — в 19:53.



Стать пассажиром «Поезда Мужества» может любой — достаточно приобрести билет на рейс «Самара — Курумоч» в указанный день и время.



Организатор акции — Самарская пригородная пассажирская компания при поддержке министерства транспорта Самарской области. Мероприятие проводится с 2024 года и уже стало доброй традицией, которая объединяет поколения и напоминает о ценности служения Родине, сообщает Минтранс Самарской области.