Ансамбль песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии выступит с концертной программой «Белгородские карагоды» в Новокуйбышевске.

25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Ансамбль песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии выступит с концертной программой «Белгородские карагоды» в Новокуйбышевске.

Концерт пройдет 17 марта 2026 года в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

По словам руководителя ансамбля Юлии Черновой, «особый колорит концертной программе придают яркие костюмы артистов, незабываемые по своей оригинальности, разработанные на основе традиционных национальных костюмов Белгородской области. Вышитые рубахи и сарафаны, богато украшенные женские головные уборы, тканые пояса. Костюмы буквально оживают в движении».

Художественный руководитель: Чернова Юлия Владимировна;
Хореограф(ы)-постановщик(и): Лагейко Евгений Иванович, Скиба Елена Федоровна;
Балетмейстер-постановщик: Чуев Дмитрий Владимирович;
Руководитель музыкального ансамбля: заслуженный работник культуры РФ Кужанов Сергей Анатольевич.

Основу программы «Белгородские карагоды» составили песни и танцы Белгородской области, а также произведения белгородских композиторов. Коллектив познакомит жителей других регионов России с творчеством ансамбля, многогранным песенным, танцевальным и инструментальным наследием народной культуры юга России и белгородского фольклора.

Зрителям предложат русские народные, авторские песни белгородских композиторов, песни-сценки, песни-хороводы, частушки, хореографические номера и танцы. Красочная россыпь, где лирику сменяет озорная шутка, за повествованием следует юмористическая сценка, соединяется драматургически и выстраивается в единое целое.

Инструментальные наигрыши, игра на ложках и фольклорных инструментах, также не оставят равнодушными жителей городов проведения мероприятий. Программа построена из контрастных номеров. Обрамляют концертную программу вокально-хореографические композиции «Белгородские карагоды» и «Порушка-Параня», известные не только на территории России, но и далеко за её пределами.

Яркая, самобытная программа ансамбля, по праву считающегося визитной карточкой Белгородской области.

Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Фото предоставлено Минкультом региона

