Ансамбль песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии выступит с концертной программой «Белгородские карагоды» в Новокуйбышевске.

Концерт пройдет 17 марта 2026 года в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

По словам руководителя ансамбля Юлии Черновой, «особый колорит концертной программе придают яркие костюмы артистов, незабываемые по своей оригинальности, разработанные на основе традиционных национальных костюмов Белгородской области. Вышитые рубахи и сарафаны, богато украшенные женские головные уборы, тканые пояса. Костюмы буквально оживают в движении».

Художественный руководитель: Чернова Юлия Владимировна;

Хореограф(ы)-постановщик(и): Лагейко Евгений Иванович, Скиба Елена Федоровна;

Балетмейстер-постановщик: Чуев Дмитрий Владимирович;

Руководитель музыкального ансамбля: заслуженный работник культуры РФ Кужанов Сергей Анатольевич.

Основу программы «Белгородские карагоды» составили песни и танцы Белгородской области, а также произведения белгородских композиторов. Коллектив познакомит жителей других регионов России с творчеством ансамбля, многогранным песенным, танцевальным и инструментальным наследием народной культуры юга России и белгородского фольклора.

Зрителям предложат русские народные, авторские песни белгородских композиторов, песни-сценки, песни-хороводы, частушки, хореографические номера и танцы. Красочная россыпь, где лирику сменяет озорная шутка, за повествованием следует юмористическая сценка, соединяется драматургически и выстраивается в единое целое.

Инструментальные наигрыши, игра на ложках и фольклорных инструментах, также не оставят равнодушными жителей городов проведения мероприятий. Программа построена из контрастных номеров. Обрамляют концертную программу вокально-хореографические композиции «Белгородские карагоды» и «Порушка-Параня», известные не только на территории России, но и далеко за её пределами.

Яркая, самобытная программа ансамбля, по праву считающегося визитной карточкой Белгородской области.

Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Фото предоставлено Минкультом региона