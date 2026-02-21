Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Длинные выходные начались в России
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия

23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.

23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей. Всех их — Защитников Отечества — объединяет одно: беззаветное служение интересам Родины и преданность своему делу.  Идея национального согласия и сплочения станет центральной темой праздника, символизируя неразрывную связь между прошлым и будущим, между героизмом предков и современной ответственностью за будущее своей страны.

2026 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Идея национального согласия и сплочения стала центральной темой праздника, символизируя неразрывную связь между героизмом предков и ответственностью современников за будущее нашей страны.

В преддверии Дня защитника Отечества из городов и районов Самарской области были отправлены гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Так, 20 февраля из Самары отправился 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». При поддержке Федерации профсоюзов Самарской области и Общественной палаты Самарской области по заявкам бойцов был сформирован груз, который уже к празднику будет доставлен участникам спецоперации.

В музеях, библиотеках, образовательных и культурных учреждениях Самарской области в предпраздничные дни проходят Уроки мужества, встречи с ветеранами СВО и другие мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В Кинельском районе прошел 150-километровый автопробег «Дорогами Памяти». В нем приняли участие ветераны боевых действий, ветераны СВО, юнармейцы, общественники. 150 километров по дорогам муниципалитета связали знаковые места памяти – мемориал «Солдат — победитель» в Бобровке, военно-исторический музей в поселке Формальный, историко-патриотический музей «Гвардейцы» в Преображенке и парк «Хранители мира» в Новом Сарбае, где будет установлен мемориал в память о семье Канаевых, проводившей в 1941 году на фронт 13 человек, и погибших участниках СВО.

23 февраля в муниципальных образованиях пройдут церемонии возложения цветов. Центральным событием станет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу Матери-Родине на площади Славы в областном центре.

23 февраля на телеканале «450» — специальный эфир ко Дню защитника Отечества. Гостями станут участники СВО, волонтеры, те, кто защищает Родину и помогает военнослужащим: собирает гуманитарные грузы, поддерживает семьи защитников. На связь со студией выйдут журналисты из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Начало – в 12.00 в эфире телеканала «450» — на 21-й кнопке во всех кабельных сетях, а также на сайте 450media.ru и в официальном сообществе «Самара 450» ВКонтакте.

В День защитника Отечества состоится праздничный артиллерийский салют из салютных установок 30-ю артиллерийскими залпами холостыми боеприпасами из 122-мм гаубиц Д-30. Он пройдет в 21.00 в Самаре на 1-й набережной реки Волги, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.

Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по ремонту беспилотных летательных аппаратов.
21 февраля 2026, 08:00
Более 100 компетенций для самореализации: в Самарской области проходит чемпионат «Профессионалы»
Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по... Образование
Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.
20 февраля 2026, 22:32
21 февраля в регионе ожидается снег, до -10°С
Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С. Экология
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге.
20 февраля 2026, 22:25
Самарские легкоатлеты завоевали медали всероссийских соревнований
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге. Спорт
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
21 февраля 2026  10:28

Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
20 февраля 2026  13:54

Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
20 февраля 2026  10:38

Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
