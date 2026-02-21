В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия

23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей. Всех их — Защитников Отечества — объединяет одно: беззаветное служение интересам Родины и преданность своему делу. Идея национального согласия и сплочения станет центральной темой праздника, символизируя неразрывную связь между прошлым и будущим, между героизмом предков и современной ответственностью за будущее своей страны.

2026 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Идея национального согласия и сплочения стала центральной темой праздника, символизируя неразрывную связь между героизмом предков и ответственностью современников за будущее нашей страны.

В преддверии Дня защитника Отечества из городов и районов Самарской области были отправлены гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Так, 20 февраля из Самары отправился 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». При поддержке Федерации профсоюзов Самарской области и Общественной палаты Самарской области по заявкам бойцов был сформирован груз, который уже к празднику будет доставлен участникам спецоперации.

В музеях, библиотеках, образовательных и культурных учреждениях Самарской области в предпраздничные дни проходят Уроки мужества, встречи с ветеранами СВО и другие мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В Кинельском районе прошел 150-километровый автопробег «Дорогами Памяти». В нем приняли участие ветераны боевых действий, ветераны СВО, юнармейцы, общественники. 150 километров по дорогам муниципалитета связали знаковые места памяти – мемориал «Солдат — победитель» в Бобровке, военно-исторический музей в поселке Формальный, историко-патриотический музей «Гвардейцы» в Преображенке и парк «Хранители мира» в Новом Сарбае, где будет установлен мемориал в память о семье Канаевых, проводившей в 1941 году на фронт 13 человек, и погибших участниках СВО.

23 февраля в муниципальных образованиях пройдут церемонии возложения цветов. Центральным событием станет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу Матери-Родине на площади Славы в областном центре.

23 февраля на телеканале «450» — специальный эфир ко Дню защитника Отечества. Гостями станут участники СВО, волонтеры, те, кто защищает Родину и помогает военнослужащим: собирает гуманитарные грузы, поддерживает семьи защитников. На связь со студией выйдут журналисты из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Начало – в 12.00 в эфире телеканала «450» — на 21-й кнопке во всех кабельных сетях, а также на сайте 450media.ru и в официальном сообществе «Самара 450» ВКонтакте.

В День защитника Отечества состоится праздничный артиллерийский салют из салютных установок 30-ю артиллерийскими залпами холостыми боеприпасами из 122-мм гаубиц Д-30. Он пройдет в 21.00 в Самаре на 1-й набережной реки Волги, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.