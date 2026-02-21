Я нашел ошибку
За 2 дня соревнований, 21 и 22 февраля, на старт выйдет около 700 спортсменов и любителей лыжного спорта.
На лыжной базе «Чайка» проходят соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна»
Участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет.
Умерла Зоя Дородова - участница "Бурановских бабушек" 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках. 20 февраля были разыграны первые комплекты наград. 
Спортсмены Самарской области - победители всероссийских соревнований по фигурному катанию
Температура воздуха в Самаре 22 февраля ночью -12, -14°С, днем -5, -7°С.
22 февраля в регионе без осадков, до -10°С
25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет!
Самарская филармония вместе со слушателями отпразднует 25-летие Самарского органа
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Спортсмены Самарской области - победители всероссийских соревнований по фигурному катанию

В Самаре проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках. 20 февраля были разыграны первые комплекты наград. 

В Самаре в спорткомплексе «Орбита» проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках.

20 февраля были разыграны первые комплекты наград. 

Среди спортсменов, выступающих по программе 1-го спортивного разряда, в танцах на льду победу одержала пара из Тольятти, воспитанники ГАУ СШОР №1 Анелия Солганова и Макар Петров.

Третьей стала танцевальная пара Аливия Алиева и Владимир Вавилов.

Среди кандидатов в мастера спорта в танцах на льду победу одержали Полина Пилипенко, учащаяся ГАУ СШОР №1, и Владислав Михайлов из Москвы.

Тренер наших спортсменов - Олег Судаков.

 

Фото: Самарский спорт

Теги: Самара

В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
840
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
471
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
628
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
436
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
675
