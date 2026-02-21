Спортсмены Самарской области - победители всероссийских соревнований по фигурному катанию

В Самаре в спорткомплексе «Орбита» проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках.
20 февраля были разыграны первые комплекты наград.
Среди спортсменов, выступающих по программе 1-го спортивного разряда, в танцах на льду победу одержала пара из Тольятти, воспитанники ГАУ СШОР №1 Анелия Солганова и Макар Петров.
Третьей стала танцевальная пара Аливия Алиева и Владимир Вавилов.
Среди кандидатов в мастера спорта в танцах на льду победу одержали Полина Пилипенко, учащаяся ГАУ СШОР №1, и Владислав Михайлов из Москвы.
Тренер наших спортсменов - Олег Судаков.
Фото: Самарский спорт